Prymas Polski: Pandemia nie jest karą zesłaną na nas przez Boga

Nie bójmy się. Jesteśmy w rękach Boga. On nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby czy cierpienia – podkreślił we wtorek prymas Polski abp Wojciech Polak. Podziękował też wszystkim za odpowiedzialność i solidarność, a pracownikom służb medycznych za serce i odwagę.

– Gdyby miesiąc temu ktoś mi powiedział, że będziemy sprawować msze św. wielkopostne i nabożeństwa wielkopostne bez udziału wiernych – nie uwierzyłbym. Nie potrafiłbym nawet sobie tego wyobrazić. Jednak tak się stało. I jest to bolesnym faktem – podkreślił prymas Polski abp Wojciech Polak.



Jak dodał, „wiemy, że epidemia się rozszerza, że jest coraz więcej zakażonych i zmarłych. Nikt dziś nie jest w stanie powiedzieć, co będzie w najbliższych dniach, a może nawet i tygodniach. Dlatego chciałbym was wszystkich prosić o zachowanie ostrożności i spokoju – tak, jak dajemy temu świadectwo w tych ostatnich dniach”.



Prymas podziękował także wszystkim za solidarność i odpowiedzialność, a także za zrozumienie i dostosowanie się do ograniczeń. – Są one dla nas wszystkich trudne i bolesne, ale konieczne. Wiem, że pojawiają się również różne głosy, fałszywe informacje, a nawet przerażające proroctwa – proszę i apeluję: nie powielajmy ich – podkreślił.

źródło: pap

– Nie bójmy się. Jesteśmy w rękach Boga. On nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby czy cierpienia. Pan nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest karą zesłaną na nas przez Pana Boga. On jest miłością. Także tą, która w takich właśnie chwilach rodzi w nas, z takich trudnych wyzwań, miłość, sąsiedzką pomoc, solidarność, ale też odpowiedzialność i wzajemną modlitwę za siebie i modlitwę, gorącą modlitwę o ustanie epidemii – powiedział prymas.