CBA go zatrzymało, chodziło o prawie 9 mld. Teraz sąd go wypuścił przez koronawirusa

Po raz pierwszy w Polsce sąd uchylił areszt wobec osoby będącej w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem – pisze „Rzeczpospolita”.

Dziennik informuje, że postanowienie zapadło w piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który rozpoznawał zażalenia obrony na tymczasowe aresztowanie zatrzymanych przed miesiącem.



CBA podawało wtedy, że rozbiło międzynarodowy gang, który miał wytransferować za granicę co najmniej 8,6 mld zł. Śledztwo ws. grupy przestępczej prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie. Zatrzymano 18 osób.



Sprawa miała dotyczyć pewnej krajowej instytucji płatniczej. Jej prezes decyzją sądu rejonowego w lutym trafił do aresztu, ale teraz go opuści.



„Podstawa decyzji sądu jest wyjątkowa – to art. 259 par. 1 pkt 1 k.p.k. Głosi on, że jeżeli szczególne względy nie stoją na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Za te szczególne względy sąd uznał stan zdrowia podejrzanego i aktualną sytuację związaną z wirusem SARS-Cov-2" – czytamy w artykule.

źródło: „Rzeczpospolita”, PAP

Gazeta podaje, że sąd przywołał stanowisko resortu zdrowia, że najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon – w wyniku zakażenia – są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. – Podejrzany znajduje się w grupie ryzyka i wymaga szczególnej opieki – podkreślił sąd.