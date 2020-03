Nagrody dla Lecha Czapli. Pół miliona dla człowieka Bronisława Komorowskiego

252 652,38 zł – tyle w latach 2010-2016 w formie nagród wypłacono byłemu szefowi Kancelarii Sejmu Lechowi Czapli. Zaufany człowiek Bronisława Komorowskiego zaczął pełnić tę funkcję, gdy Komorowski był marszałkiem Sejmu. Zasłynął 10 kwietnia 2010 r., gdy nie mając żadnych podstaw prawnych podejmował gwałtowne działania, aby władzę prezydencką w Polsce przejął Komorowski. Jak ustalił portal tvp.info, to właśnie w 2010 r. Czapla otrzymał rekordową nagrodę w wysokości 58 431,98 zł.

W lutym br. politycy Platformy Obywatelskiej żyli informacją o sumie nagród, jakie za 2019 r. otrzymała szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska - łącznie ponad 45 tys. zł brutto. Postanowiliśmy sprawdzić skalę i zwróciliśmy się do Kancelarii Sejmu o wykaz nagród dla członków i kierownictwa KS w latach 2010 — 2016 oraz o podanie informacji także za co zostały przyznane. Okazało się, że skala nagród jakie przyznawano urzędnikom wybieranym przez koalicję PO-PSL jest porażająca. W latach 2010 — 2014, gdy marszałkami Sejmu byli Bronisław Komorowski, Grzegorz Schetyna i Ewa Kopacz suma łączna przyznanych kierownictwu dodatkowych środków wyniosła ponad 300 tysięcy złotych.



Rekordowy był 2015 r. gdy koalicja PO-PSL przegrała wybory prezydenckie i wybory parlamentarne „na pożegnanie” przyznała „swoim” nagrody w wysokości 151 993,91 zł. Liderem w zestawieniu nagród był minister Lech Czapla, który dostał tylko za ten jeden rok dodatkowe 53 873,17 zł. Za co? „W uznaniu wkładu pracy wniesionego za obsługę Sejmu i jego organów”. Co ciekawe, patrząc na wykaz nagród dla Czapli – uwagę zwraca suma benefitów finansowych jakimi cieszył się w 2010 r. Jak ustalił portal tvp.info, „Panu Ministrowi Lechowi Czapli wypłacono nagrody w łącznej kwocie 58 431,98 zł”.



To właśnie w tym roku, po katastrofie smoleńskiej – gdy cały kraj był pogrążony w żałobie – szef kancelarii Bronisława Komorowskiego przejął dla swojego pryncypała władzę w Pałacu Prezydenckim. 10 kwietnia 2010 r., nie czekając na dokładne informacje z miejsca tragedii i nie mając żadnej podstawy prawnej (nie było urzędowego stwierdzenia śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) Lech Czapla podjął się działań, w wyniku których obowiązki prezydenta przejął Komorowski.

Władza w Pałacu przejęta na „podstawie paska w telewizji”



Zaledwie godzinę po katastrofie zadzwonił do ówczesnego prezydenckiego ministra Andrzeja Dudy, oznajmiając mu, że władzę w państwie przejmuje Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Jak stwierdził później Andrzej Duda, Czapla miał w rozmowie z nim zachowywać się „dosyć gwałtownie”, wręcz naciskać na niego w tej sprawie. Działania te były o tyle niepokojące, że w tym samym czasie Rosjanie zatrzymali na lotnisku smoleńskim innego ministra Kancelarii Prezydenta Jacka Sasina, uzasadniając to tym, jakoby po katastrofie rządowego tupolewa została zamknięta przestrzeń powietrzna.



„Wiedziałem, że muszę jak najszybciej wracać do Warszawy. Pociąg odjeżdżał kilka minut po dwunastej. Jeszcze zanim wyszedłem z domu, koło godziny jedenastej, otrzymałem telefon z Kancelarii Sejmu. Dzwonił minister Lech Czapla, który poinformował mnie, że marszałek Sejmu Bronisław Komorowski za chwilę wygłosi oświadczenie o przejęciu obowiązków prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do tymczasowego wykonywania” - tak o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 r. mówił pół roku później, w trakcie posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, Andrzej Duda, który był wtedy ministrem w kancelarii śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



„Zapytałem ministra Czaplę, na podstawie którego przepisu Konstytucji ma to nastąpić. Pan minister wyjaśnił mi, że chodzi o przepis regulujący następstwa śmierci prezydenta RP (art. 131 ust. 2 pkt. 1 Konstytucji).



Na to ja zapytałem, czy w takim razie ktoś wiarygodny ze współpracowników marszałka Komorowskiego widział zwłoki pana prezydenta. Czy może dostali jakąś notę dyplomatyczną ze strony rosyjskiej, która stwierdza, że pan prezydent prof. Lech Kaczyński nie żyje. Krótko mówiąc, czy mają pewność, że prezydent zginął w katastrofie. Wtedy minister Czapla powiedział do mnie: „No, niech pan nie żartuje! Przecież to jest oczywiste!”. Ja – o ile pamiętam – powiedziałem: „Co jest oczywiste? Przecież nie mamy żadnej pewności, co się stało z panem prezydentem. A w takim razie czy marszałek Komorowski zamierza przejąć władzę na podstawie informacji telewizyjnych, na podstawie paska, który gdzieś tam przebiega na ekranie?”.



Miałem świadomość, że jestem prawnikiem prezydenta Rzeczypospolitej. Dla mnie było jasne, że przejęcie obowiązków w tym trybie może nastąpić jedynie wówczas, gdy jest pewność, że pan prezydent nie żyje. Wobec jej braku można było zakładać różne scenariusze. Na przykład taki, że pan prezydent przebywał w czasie katastrofy w swojej salonce, która była specjalnie zabezpieczona, więc mogło się okazać, że został ranny i wkrótce zostanie odnaleziony. (...) Na tym rozmowa się skończyła. Jej przebieg natychmiast zrelacjonowałem najpierw Jackowi Sasinowi, a następnie Maciejowi Łopińskiemu. Obaj byli wstrząśnięci” – wspominał Andrzej Duda.



Gdy w 2013 r. wyszło na jaw, że Lech Czapla dostał nagrodę o 20 tysięcy wyższą, niż sam Marszałek Sejmu, on sam mówił, że czuje się z tym „niekomfortowo”. Pytany przez RMF czy „nie ma pokusy, żeby przeznaczyć tę nagrodę, czy część tej nagrody na jakieś cele charytatywne”, jak postanowiło wówczas Prezydium Sejmu, Lech Czapla odpowiedział:



„Owszem, Prezydium Sejmu tak zareagowało i bardzo cenię tę reakcję. Natomiast w moim przypadku... mam inne refleksje w tej sprawie. (…) czyli nie”.

Przeszłość w ZOMO



Jak wynika z dokumentów zebranych w IPN-ie, Lech Czapla, zanim rozpoczął swoją karierę w Sejmie, był ZOMO-wcem w jednym z warszawskich pododdziałów tej zbrodniczej formacji. „Lech Czapla był od 16.07.1976 r. kursantem na wolnym etacie milicjanta-kierowcy plutonu lekkiego pododdziałów operacyjnych ZOMO w KSMO. Zwolniony ze służby 18.08.1976 r.” – pisał w październiku 2016 r. portal niezalezna.pl.



Jak wynika z akt IPN, Czapla jako pracownik kancelarii Sejmu PRL został 9 stycznia 1985 r. upoważniony przez Wydział XII Biura „C” MSW do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową. Oznacza to, że Służba Bezpieczeństwa (SB) obdarzyła go pełnym zaufaniem.



Wykaz nagród dla członków kierownictwa Kancelarii Sejmu (Szef Kancelarii Sejmu oraz Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu) w latach 2010 — 2016:



W 2010 r.:



Panu Ministrowi Lechowi Czapli wypłacono nagrody w łącznej kwocie 58 431,98 zł

Panu Ministrowi Dariuszowi Młotkiewiczowi wypłacono nagrody w łącznej kwocie 29 654,51 zł

Panu Ministrowi Janowi Węgrzynowi wypłacono nagrody w łącznej kwocie 22 215,52 zł

W 2011 r.:

Panu Ministrowi Lechowi Czapli wypłacono nagrody w łącznej kwocie 50 273,81 zł

Panu Ministrowi Janowi Węgrzynowi wypłacono nagrody w łącznej kwocie 36 118,41 zł



W 2012 r.:

Panu Ministrowi Lechowi Czapli wypłacono nagrody w łącznej kwocie 43 063,21 zł

Panu Ministrowi Janowi Węgrzynowi wypłacono nagrody w łącznej kwocie 37 935,91 zł

W 2014 r.:

Panu Ministrowi Lechowi Czapli wypłacono nagrody w łącznej kwocie 9 536,78 zł

Panu Ministrowi Adamowi Podgórskiemu wypłacono nagrody w łącznej kwocie 8 225,21 zł

Panu Ministrowi Janowi Węgrzynowi wypłacono nagrody w łącznej kwocie 9 918,21 zł

W 2015 r.:

Panu Ministrowi Lechowi Czapli wypłacono nagrody w łącznej kwocie 53 873,17 zł

Panu Ministrowi Adamowi Podgórskiemu wypłacono nagrody w łącznej kwocie 46 513,37 zł

Panu Ministrowi Janowi Węgrzynowi wypłacono nagrody w łącznej kwocie 51 607,37 zł

W 2016 r.: Panu Ministrowi Lechowi Czapli wypłacono nagrody w łącznej kwocie 37 473,43 zł (Minister Czapla pełnił swoją funkcję do 3 października; kwota nie zawiera nagrody grudniowej).

Uzasadnienie powyższych nagród: W uznaniu wkładu pracy wniesionego za obsługę Sejmu i jego organów.



