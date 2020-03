21-letni hiszpański trener umiera po zakażeniu koronawirusem. Chorował też na białaczkę

Francisco Garcia, 21-letni trener młodzieżowej drużyny piłkarskiej Atletico Portada Alta zmarł po zakażeniu koronawirusem. Mężczyzna chorował również na nowotwór.

Garcia, który od czterech lat trenował dzieci i młodzież w hiszpańskiej prowincji Malaga, zmarł w niedzielę popołudniu. Jak informuje na swojej stronie internetowej brytyjski dziennik „The Independent”, gdy 21-latek poszedł do szpitala z objawami typowymi dla zakażenia koronawirusem, dowiedział się, że choruje także na białaczkę.



Według hiszpańskiej gazety „Malaga Hoy” mężczyźnie doradzono, aby skorzystał z pomocy medycznej, gdy zaczął mieć problemy z oddychaniem. W szpitalu potwierdzono, że jest zakażony koronawirusem.



Klub z Malagi wydał oświadczenie, w którym przekazano kondolencje rodzinie zmarłego trenera. „Chcemy wyrazić nasze najgłębsze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim naszego trenera Francisco Garcii, który nas niestety opuścił. Co my zrobimy bez ciebie, Francis? Jak będziemy kontynuować pracę w lidzie ? Nie wiemy jak, ale na pewno zrobimy to dla ciebie. Nigdy cię nie zapomnimy. Spoczywaj w pokoju” – napisano.

źródło: independent.co.uk, nypost.com

Garcia jest obecnie najmłodszą osobą, która zmarła z powodu koronawirusa w Maladze. Eksperci od chorób zakaźnych są zdania, że gdyby mężczyzna nie cierpiał na białaczkę, najprawdopodobniej by przeżył.