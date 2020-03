Sanktuarium w Lourdes zamknięte po raz pierwszy w historii

Sanktuarium maryjne w Lourdes we Francji zostanie zamknięte we wtorek w południe „po raz pierwszy w swej historii” – poinformował jego rektor, ks. Olivier Ribadeau Dumas. Będzie tam odmawiana nowenna w intencji zakończenia epidemii koronawirusa.

30 kapelanów sanktuarium Matki Bożej w Lourdes „rozpoczyna dziś dziewięć dni specjalnych modlitw za świat z Groty Objawień”, które będą transmitowane na żywo przez telewizje katolickie – przekazało agencji AFP kierownictwo sanktuarium.



Sanktuarium znajduje się u podnóża Pirenejów, w departamencie Pireneje Wschodnie, w regionie Oksytania. Jest największym we Francji i jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego. Co roku odwiedza go kilka milionów wiernych, w tym pielgrzymi o wątłym zdrowiu.



W poniedziałek wieczorem prezydent Francji Emmanuel Macron w orędziu do narodu – jak sam to ujął – wypowiedział „wojnę koronawirusowi” i ogłosił surowe ograniczenia, jeśli chodzi o wychodzenie obywateli z domów. Przez co najmniej 15 dni Francuzi mogą wychodzić tylko do pracy, po zakupy i do lekarza.



Według najnowszych danych w ciągu ostatnich 24 godzin we Francji odnotowano 1210 nowych zakażeń koronawirusem i 21 zgonów. W sumie od początku epidemii zarejestrowano 6633 przypadki zakażenia i 148 zgonów.

