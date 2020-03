Koronawirus „podarował” więźniom wolność

Władze Iranu zdecydowały we wtorek o tymczasowym uwolnieniu 85 tys. więźniów z zakładów karnych. Powodem jest szerząca się w kraju epidemia nowego koronawirusa – poinformował rzecznik ministerstwa sprawiedliwości Golamhosejn Esmaili.

Rzecznik zasugerował, że około połowa uwolnionych to więźniowie polityczni. – Podjęliśmy też działania, aby ograniczyć epidemię w więzieniach – zapewnił.



Do wypuszczenia więźniów doszło tydzień po tym, jak specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w Iranie zaapelował do władz w Teheranie o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Wskazał, że zakłady karne są przepełnione i są siedliskiem chorób – w tym Covid-19.



Esmaili nie poinformował, kiedy tymczasowo zwolnieni więźniowie wrócą za kratki.



We wtorek oficjalna liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Iranie sięgnęła 853. Liczba potwierdzonych przypadków w tym kraju to prawie 15 tys.

