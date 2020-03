Kosiniak-Kamysz: Dobrze oceniam działania ministra Szumowskiego

Jeżeli chodzi o sposób komunikacji, z jakim spokojem tłumaczy i odpowiada na pytania, to oceniam to bardzo dobrze. To jest rola szczególnie ważna, żeby nie było kolejnej epidemii – powiedział w radiu RMF FM prezes PSL i kandydat tej partii na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk odniósł się w ten sposób do działań podejmowanych w walce z koronawirusem przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Na uwagę dziennikarza, iż minister Szumowski wyprzedził Kosiniaka-Kamysza w rankingu zaufania i ma dziś najmniejszy wśród polityków poziom nieufności, lider PSL odparł, że „to bardzo dobrze”.



–Chciałbym, żeby miał jeszcze większe zaufanie, bo dzisiaj zaufanie do niego jest nam potrzebne po prostu. Nie będę się dzisiaj ścigał, tylko będę wspierał – powiedział gość RMF FM.



Kosiniak-Kamysz zadeklarował też, że jeśli pojawi się taka potrzeba, to z uwagi na swoje wykształcenie medyczne jest gotowy do zostania wolontariuszem. Jak przypomniał, miał już okazję pracować w takiej formie na Światowych Dniach Młodzieży.



– Na pewno nie zrobię tego w błysku fleszy. Wtedy też nie było kamer przy tym, jak zostawałem wolontariuszem. Teraz też tego nie będzie – podkreślił polityk.



– Jestem w gotowości, myślę, że jak każdy lekarz dzisiaj na czele z ministrem Szumowskim, jest gotowy do podjęcia działań – dodał.

