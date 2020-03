Państwo wyprodukowało za dużo masek. Nikt nie chce ich teraz kupować

Na Białorusi wystąpił problem nadmiaru masek ochronnych, które mają pomagać w walce z koronawirusem. Miejscowe fabryki wyprodukowały ich zbyt dużo i nikt nie chce ich kupować.

Białorusini zastosowali się do zaleceń specjalistów, by masek używały tylko osoby chore i personel szpitali. Dlatego w białoruskich miastach prawie nie widać ludzi, którzy zasłanialiby twarze.



Nawet studenci z Chin, którzy nosili maski, przestali ich używać. Kwestia nadmiaru masek był tematem poniedziałkowego spotkania urzędników państwowych z udziałem prezydenta Aleksandra Łukaszenki.



– Poleciliśmy fabrykom, aby uszyły miliony masek. Wyprodukowano je, a teraz nie ma co z nimi zrobić. Fabryki domagają się zapłaty za produkcję a ministerstwo zdrowia mówi, że tyle nie potrzebuje – mówił białoruski przywódca.



Niektóre białoruskie apteki zgromadziły duże zapasy masek. Teraz bez powodzenia reklamują ich sprzedaż.

