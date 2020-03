Oświadczenie prezydenta w związku z epidemią

Po informacji, że minister środowiska Michał Woś jest zakażony koronawirusem, podjąłem decyzję, że wtorkowa Rada Gabinetowa zostanie odwołana ze względów bezpieczeństwa; prawdopodobnie zostanie przełożona na środę – poinformował w oświadczeniu prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że we wtorek miała odbyć się Rada Gabinetowa, podczas której miał być dyskutowany pakiet dla przedsiębiorców przygotowany przez rząd.



– Ogłoszono oficjalnie, że jeden z ministrów w rządzie, pan minister Michał Woś miał dodatni wynik badania, czyli jest zakażony koronawirusem, i to wywołało konieczność uruchomienia procedur wewnątrz rządu wobec wszystkich osób, które stykały się z ministrem, i te procedury trwają – powiedział prezydent.



– Po konsultacjach z ministrem zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym, panem premierem, które trwały też wczoraj w nocy, podjąłem decyzję o tym, że dzisiaj Rada Gabinetowa się nie odbędzie z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników, z uwagi na to, żeby zachować procedury. Prawdopodobnie będzie przesunięta na jutro, ale ostateczna decyzja zostanie podjęta dzisiaj w ciągu dnia. Procedury muszą się zakończyć – dodał.

