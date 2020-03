„Wszyscy ministrowie obecni na ostatnim posiedzeniu rządu zostali poddani testom”

W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u ministra środowiska Michała Wosia, wszyscy ministrowie obecni na ostatnim posiedzeniu rządu zostali poddani w poniedziałek testom; wyniki powinny być znane we wtorek – poinformował recznik rządu Piotr Müller.

„W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u ministra środowiska Michała Wosia, podjęto działania wynikające z procedur Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy ministrowie obecni na ostatnim posiedzeniu rządu zostali poddani wczoraj wieczorem standardowym testom, którym poddawani są wszyscy, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną” – podkreślił rzecznik rządu.



„Wyniki testów powinny być znane w dniu dzisiejszym. Do tego czasu, przez najbliższe godziny, ministrowie obecni na ostatnim posiedzeniu, pracują w powszechnie obowiązującym trybie kwarantanny. Następnie zastosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. W żaden sposób nie wpływa to na możliwości funkcjonowania Rady Ministrów. Wszystkie obowiązki są wykonywane, a decyzje podejmowane tak, jak do tej pory – m.in. z wykorzystaniem procedury głosowania obiegowego” – dodał.



Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że na posiedzeniu rządu, w którym uczestniczył Michał Woś, nie było premiera, ministrów zdrowia, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji.

