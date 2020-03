Dziewczynka wypadła z trzeciego piętra. Okazało się, że ma koronawirusa

Półtoraroczna dziewczynka, która w niedzielę wypadła z okna trzeciego piętra kamienicy ma koronawirusa; jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. W mieszkaniu, z którego wypadło dziecko, przebywali rodzice. Matka dziewczynki była pijana.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Dziecko wypadło z okna na trzecim piętrze kamienicy przy ul. 6 Sierpnia w Łodzi w niedzielę po południu. Po przewiezieniu dziewczynki do szpitala, policjanci ustalili, że w mieszkaniu, z którego wypadła byli jeszcze ojciec, matka i brat dziecka. 35-letni ojciec 1,5-rocznej dziewczynki spał, 26-letnia matka była w łazience.



Najprawdopodobniej do wypadku doszło, kiedy pięcioletni brat dziewczynki otworzył okno. Matka dziewczynki, która miała zajmować się dziećmi, była pijana. Miała 0,8 promila alkoholu w organizmie. Ojciec dziecka był trzeźwy. Policja i prokuratura na razie nie informują o szczegółach sprawy.



W poniedziałek wieczorem rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska poinformowała, że w województwie odnotowano kolejnych 10 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – dotyczą pięciu kobiet i czterech mężczyzn w wieku od 17 do ponad 60 lat oraz dziecka powyżej roku. Większość miała bezpośrednie kontakty z osobą zakażoną. Jedna z tych osób wróciła z Brazylii.



Stan dziewięciu osób dorosłych jest dobry. Większość pozostaje w domowej izolacji. Stan dziecka jest ciężki ze względu na uraz wielonarządowy. Przebywa ono w ośrodku pediatrycznym w Łodzi. Zakażeni są również jej rodzice.

#wieszwiecej Polub nas