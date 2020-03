Radny ze Szczecina Dariusz Matecki zakażony koronawirusem

Szczeciński radny Dariusz Matecki jest zakażony koronawirusem – przyznał to w rozmowie z portalem tvp.info. Polityk leży obecnie w szpitalu zakaźnym w Szczecinie, czuje się dobrze.

W poniedziałek wieczorem Matecki napisał na Twitterze, że od kilku dni miał wysoką gorączkę. Poinformował, że przebywa w szczecińskim szpitalu na Arkońskiej, był już po badaniu i czekał na wynik. Rano okazało się, że test dał wynik pozytywny, jest zakażony koronawirusem.



Matecki przyznał to w rozmowie z portalem tvp.info. Zapewnił, że czuje się dobrze i poprosił o modlitwę. Zaapelował też, by każdy, kto może, pozostał w domu, bo ryzyko jest bardzo duże, co odczuł na własnej skórze.



– Mam gorączkę, kaszel, ale ogólnie jest dobrze – opowiada. Dodaje, że do zakażenia doszło prawdopodobnie w Warszawie, gdzie przebywał w ostatnich dniach. Przyznaje, że widział się z ministrem środowiska Michałem Wosiem, u którego również potwierdzono zakażenie.



Na koniec Matecki dodał, że w szpitalu, w którym leży, wszystko „jest bardzo profesjonalne”. – Jest czysto, są maseczki, żele dezynfekujące. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić – powiedział.

