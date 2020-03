Spekulanta gryzło sumienie, dlatego oddał środki dezynfekujące potrzebującym

Matt Colvin ze stanu Tennessee w USA sprzedawał w internecie z zyskiem skupione wcześniej środki dezynfekujące. Sprawą zajęła się prokuratura, mężczyzna dostawał pogróżki i w końcu zdecydował się za darmo przekazać swoje zapasy potrzebującym.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Na wieść o biznesowym pomyśle Colvina tysiące Amerykanów w internecie w ostry sposób wyrażało swój sprzeciw wobec jego działań. Mężczyzna otrzymywał pogróżki, online oraz telefoniczne. W niedzielę sprawą zajął się nawet prokurator generalny Tennessee.



Colvin w rozmowie z dziennikiem „New York Times” stwierdził, że nie zdawał sobie sprawy ze skali epidemii i nie wiedział, iż sklepy, z których wykupił środki dezynfekujące, nie będą w stanie uzupełnić zapasów.



– Nigdy nie było moją intencją gromadzić potrzebne medyczne zasoby, gdy ludzie ich potrzebują. Nie jestem taką osobą. A przez ostatnie 48 godzin mówią mi tylko jak bardzo taki jestem – tłumaczył.



Na początku marca mieszkający w Chattanooga Colvin wykupił wszystkie środki dezynfekujące do rąk, jakie były w okolicy. Sprzedawał je drożej przez internet, ale serwis Amazon go zablokował. Na tym seriwsie online udało mu się sprzedać 300 butelek, niektóre nawet za 70 dolarów, znacznie powyżej ceny w supermarketach. Dla wielu Amerykanów było to wykorzystywanie pandemii.



Amazon szybko zawiesił konto Colvina. Podobne kroki podjął wobec innych sprzedających środki dezynfekujące i maseczki ochronne po cenie „z górką”. Tak samo postąpił też serwis eBay. Mężczyzna pozostał z około 18 tys. butelek, bez pomysłu, jak je sprzedać.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Colvin – pozując do zdjęć w koszulce z napisem „Rodzina przede wszystkim” – żałował wpierw, iż stracił szansę, by „dobrze ustawić finansowo swoją rodzinę”. Utrzymywał, że „naprawiał niewydolność rynku”, gdyż niektóre regiony potrzebowały bardziej niż inne środków higienicznych.W końcu jednak zmienił zdanie i przy pomocy między innymi wiernych z miejscowej parafii przekazał całość swoich zapasów potrzebującym.