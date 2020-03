Kontrwywiad włamie się do telefonu, żeby ostrzegać przed wirusem

Izrael chce rozszerzyć uprawnienia służb specjalnych, by walczyć z pandemią koronawirusa. Służba kontrwywiadu Szin Bet miałaby uzyskać dostęp do danych telefonów komórkowych. Wszystko po to, by informować Izraelczyków, iż znaleźli się w pobliżu osoby zakażonej.

Choć Izraelczycy od lat przyzwyczajeni są do ostrej kontroli służb w życiu codziennym, nowe środki w walce z koronawirusem nie mają precedensu. Rząd chce, aby służby miały wgląd w dane telefonów komórkowych i mogły informować Izraelczyków, że ci znaleźli się w bliskiej odległości w stosunku do osoby zakażonej.



Pomysł ma zostać wcielony w życie natychmiast, z pominięciem zgody parlamentu.



Już wcześniej izraelskie władze zastosowały śledzenie telefonów osób zakażonych, aby sprawdzać, czy przestrzegają one domowej kwarantanny. Prócz tego, do domów osób, które zostały skierowane na kwarantannę codziennie pukają policjanci.



– Wszystkie te środki są po to, aby wiedzieć, że społeczeństwo jest bezpieczne i że nikt zakażony nie chodzi po ulicach – mówi rzecznik izraelskiej policji Micky Rosenfeld.

źródło: IAR

Izrael zawiesił wjazd do kraju jakichkolwiek turystów, a tym, którzy są jeszcze na miejscu zabroniono opuszczać hotele i nakazano jak najszybszy wyjazd z kraju. We wtorek do Tel Awiwu ma przylecieć samolot PLL LOT, który w ramach akcji #LOTdoDomu zabierze Polaków do kraju.Najgorsza na Bliskim Wschodzie sytuacja panuje teraz w Iranie, gdzie liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 850 osób, a zakażonych jest 15 tysięcy. Wśród zmarłych jest jeden z najważniejszych przywódców religijnych, 78-letni ajatollah Hashem Bathayi Golpayegani.