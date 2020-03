Gwiazdor zarażony koronawirusem. „Nie mam niepokojących objawów”

Jeden z najpopularniejszych aktorów Idris Elba oświadczył, że jest zarażony koronawirusem. O pozytywnym wyniku testu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Dostałem pozytywne wyniki badań na obecność Covid-19. Czuję się dobrze, jak dotąd nie mam żadnych niepokojących objawów, ale zostałem odizolowany w momencie, gdy dowiedziałem się o możliwej ekspozycji na wirusa – powiedział Brytyjczyk.



47-letni aktor wystosował również apel. – Zostańcie w domu i bądźcie pragmatyczni. Będę informować o tym, jak się czuję. Nie panikujcie – wezwał gwiazdor.



Elba jest laureatem Złotego Globu dla najlepszego aktora w miniserialu lub filmie telewizyjnym za produkcję „Luther”. Pojawiał się również w takich filmach jak „Avengers: Wojna bez granic” czy „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”. W 2018 roku magazyn „People” uznał go za najseksowniejszego mężczyznę świata.



Idris Elba to kolejny gwiazdor, u którego stwierdzono nowego wirusa. Jako pierwszy poinformował o tym Tom Hanks, który razem z żoną Ritą Wilson trafili na kilka dni do szpitala w Australii. Pozytywny wynik testu mieli także „dziewczyna Bonda” Olga Kurylenko oraz Kristofer Hivju, który zasłynął rolą Tormunda w serialu „Gra o tron”.

