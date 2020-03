Francuzi wyjdą z domu tylko z pisemnym uzasadnieniem

Francja idzie w ślady Włoch, wprowadzając kwarantannę na terytorium całego kraju. Wyjście z domu możliwe jest wyłącznie z pisemnym uzasadnieniem i jedynie w celu wyższej konieczności: zakupów, dojazdu do pracy lub lekarza – oświadczył minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner.

Wprowadzenie kwarantanny ogłosił prezydent Emmanuel Macron w orędziu do narodu. – Hasło jest jasne: zostań w domu – podkreślił Castaner.



Minister zapowiedział, że nakaz obowiązujący od południa we wtorek będzie egzekwowany przez 100 tysięcy policjantów. Nad przestrzeganiem go czuwać będą również merowie oraz urzędnicy miejscy. Za złamanie nakazu będzie grozić kara od 38 do 135 euro.



Rząd wprowadza również stałe i mobilne kontrole na głównych arteriach drogowych i pobocznych szlakach komunikacyjnych.



Przywrócono kontrole na granicach Francji – poinformował minister. Zapewnił, że kontrole nie będą miały jednak wpływu na przepływ towarów. – Musimy zapobiec przemieszczeniom międzynarodowym, które mogłyby nasilić pandemię (...). Tylko obywatele państw członkowskich strefy Schengen i Unii Europejskiej, a także obywatele Zjednoczonego Królestwa będą mogli wjechać na teren naszej wspólnej przestrzeni komunikacyjnej – wyjaśnił.

Wystarczy kartka



Formularz uzasadnienia wyjścia z domu będzie można pobrać ze strony internetowej ministerstwa wpraw wewnętrznych. Możliwe jednak będzie również napisanie uzasadnienia na zwykłej kartce.



Osoby z legitymacjami służbowymi oraz z legitymacjami prasowymi będą mogły się poruszać po kraju. – Przepływ informacji jest bardzo ważny w obecnej sytuacji – zaznaczył Castaner.



Szef MSW doprecyzował, że możliwe będzie zabieranie dzieci na krótkie spacery. – Zawsze możemy ćwiczyć aktywność fizyczną lub wyprowadzać psa na spacer bez spotykania się w grupach – wyjaśniał. – Powiedziałbym, że możemy zaczerpnąć świeżego powietrza, ale nie zagramy w piłkę nożną z przyjaciółmi w grupie – dodał.

źródło: pap

Minister poinformował również o pracach legislacyjnych związanych z odwołaniem drugiej tury wyborów samorządowych, o czym poinformował wcześniej w orędziu Macron. Druga tura wyborów odbędzie się zapewne w połowie czerwca – zasugerował Castaner.Liczba ofiar epidemii wirusa Covid-19 we Francji ponownie wzrosła w poniedziałek. Ministerstwo zdrowia poinformowało o 148 zgonach i 6633 potwierdzonych przypadkach zarażenia, co oznacza 21 nowych zgonów 1210 nowych zarażeń w ciągu 24 godzin. Ponad 400 osób jest obecnie hospitalizowanych i znajduje się w poważnym stanie.