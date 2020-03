Ile jest w Polsce testów na koronawirusa i kiedy są wykonywane. Wyjaśnia minister zdrowia

Testy, jak każde działanie medyczne, powinny być wykonane, gdy są ku temu wskazania. Dotąd wykonano już około siedmiu tysięcy testów; we wszystkich laboratoriach w Polsce jest ich rozdysponowanych 45 tysięcy – powiedział w programie „Gość Wiadomości” minister zdrowia Łukasz Szumowski. Profesor odniósł się także do potwierdzonego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z członków Rady Ministrów, szefa resortu środowiska Michała Wosia. Przyznał, że w ostatnim czasie nie miał z nim kontaktu, więc może być nadal "na posterunku bez kwarantanny".

Minister zdrowia był pytany m.in. o to, kiedy przeprowadzanie testów ma sens.



– Jeżeli mamy wskazania do operacji wyrostka, to ją wykonujemy; jeśli nie mamy wskazań – to jej nie wykonujemy. Tak samo z testami. To są testy, które są potrzebne ludziom z ryzykiem zakażenia wirusem – wyjaśnił Łukasz Szumowski.



Przyznał, że ilość wykonanych testów obecnie rośnie w gwałtownym tempie, a na dzień dzisiejszy wykonano ich już ponad siedem tysięcy. – Za chwilę będziemy ich mieli 20 tys., a następnie 30 tys. – mówił minister.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że testów z pewnością nie zabraknie, a na tę chwilę we wszystkich laboratoriach w Polsce rozdysponowano ich 45 tysięcy. – Każde laboratorium może ich robić tyle, ile ma. Jedynym czynnikiem, który reguluje to, czy robić testy, są wskazania WHO, do których się stosujemy – powiedział szef resortu zdrowia.



Dodał, że wraz ze specjalistami z kierowanego przez niego ministerstwa spodziewają się nawet 1,5 tys. zakażeń SARS-CoV-2 (lub więcej) na koniec tego tygodnia (obecnie potwierdzono 177 przypadków – przyp. red.).



– Jako resort przygotowujemy się na ten trudny scenariusz. Lepiej się przygotować niż potem żałować i być zaskoczonym jak niektóre kraje UE – stwierdził Szumowski.

Jego zdaniem obywatele m.in. Włoch nie traktowali kwarantanny poważnie, stąd cieszy go, że Polacy podeszli do kwestii zagrożenia epidemicznego odpowiedzialnie. – Jeśli jadę przez miasto i widzę, że nikogo nie ma praktycznie na ulicach, to buduje. Pokazuje, że mamy ducha, że jednoczymy się w czasie zagrożenia – podkreślił minister.

Odniósł się także do informacji o wykryciu zakażenia koronawirusem u ministra środowiska Michała Wosia. Poinformował przy tym, że polityk czuje się dobrze i zostały wdrożone wszystkie procedury.



– Wiemy z kim się ostatnio kontaktował; ja na szczęście tego kontaktu nie miałem – podkreślił w TVP Info Szumowski. Woś w poniedziałek wieczorem poinformował w mediach społecznościowych, że jego test na koronawirusa dał wynik pozytywny.



Minister zdrowia powiedział, że on sam nie miał w ostatnim czasie kontaktu z Wosiem, więc może być nadal „na posterunku bez kwarantanny”.



Rzecznik rządu Piotr Müller dodał, że osoby, które miały kontakt z ministrem zostały poddane właściwym procedurom.