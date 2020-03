Zagraniczni politycy i dziennikarze chwalą nasz kraj. „Jestem dumny z bycia Polakiem”

Niemieccy, włoscy i hiszpańscy politycy oraz dziennikarze chwalą polski rząd za radykalne działania podjęte w walce z koronawirusem. – Tym ludziom mogę odpowiedzieć: „I'm proud to be Polish”, czyli jestem dumny z bycia Polakiem. Jestem dumny z tego, że naród, którego jestem częścią potrafi pokazać olbrzymią dojrzałość, mądrość, dyscyplinę, odpowiedzialność. Też jestem dumny z tego, że Polska ma taki rząd, który reaguje błyskawicznie, ma strategię i nie boi się podejmować odważnych decyzji – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

Za zamknięcie szkół Polskę chwalił na Twitterze deputowany do niemieckiego Bundestagu Götz Frömming. Polityk Alternatywy dla Niemiec stwierdził, że brak analogicznych kroków ze strony jego kraju jest nieodpowiedzialny. „Podczas gdy rząd Hiszpanii nie podejmuje odpowiednich środków zaradczych przy 3 tys. zakażonych, inne rządy europejskie potraktowały epidemię koronawirusa dużo poważniej” – pisał z kolei hiszpański portal outono.net.



– Polska ma rząd, który broni dumy narodowej i interesów narodowych. Powinniśmy brać przykład z rządu w Polsce. Nauczyć się z powrotem, jak być rządem, który broni słusznych interesów własnego narodu – powiedział z kolei na antenie TVP Info eurodeputowany Mario Borghezio z Ligi Północnej.



57 proc. Polaków dobrze oceniło działania rządu ws. koronawirusa w badaniu IBSP dla WP. Pracownia zapytała też, który z kandydatów na prezydenta najlepiej sprawdziłby się w obliczu epidemii. Prezydenta Andrzeja Dudę wskazało 40,9 proc. ankietowanych, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza 11,17 proc., kandydatkę PO Małgorzatę Kidawę-Błońską 9,82 proc., Krzysztofa Bosaka z Konfederacji 4,47 proc., Roberta Biedronia z Lewicy 4,14 proc., a Szymona Hołownię 3,68 proc.

Dlaczego rząd jest dobrze oceniany, a słabiej m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska? – Mamy dzisiaj jedynego kandydata, który prowadzi kampanię. To Andrzej Duda. Wpływa to na odbiór społeczny. W mojej ocenie powinno dojść do formalnego przesunięcia wyborów, ponieważ dzisiaj de facto nie można prowadzić kampanii wyborczej. Nie można przedstawiać swoich pomysłów – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.



– To jest oczywiste, że jeżeli chodzi o kroki, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii, to absolutnie trzeba je podejmować. Jeżeli są zauważane w innych państwach, to dobrze. Chociaż trzeba przyznać, że wiele państw stosuje różne obostrzenia. Co zabawne, czy takie godne odnotowania, dwa państwa, czyli Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania mają trochę inne pomysły niż te najlepsze. To są sojusznicy PiS-u, więc jak widać nie wszyscy te dobre działania stosują – dodał Suchoń.



– Te zagraniczne opinie są dla nas bardzo ważne, bo pokazują, że Polska jest państwem, na które patrzą inni i podbierają dobre rozwiązania, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Poza tym pokazują, że rząd z prezydentem Andrzejem Dudą wdrażają dobre rozwiązania, a opozycja z Koalicją Obywatelską na czele próbuje to zakłamać. Gdyby wcześniej zamknięto szkoły i wsparto rodziców małych dzieci we Francji, czy Włoszech, to zapewne ten wirus nie rozprzestrzeniłby się tak w tych krajach. My jesteśmy narodem bardzo rozsądnym, a w czasach pandemii trzeba zminimalizować wzrost zakażeń, żeby móc się w konsekwencji rozprawić z tym draństwem – tłumaczył poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego w kontekście epidemii słabiej oceniana jest kandydatka PO na prezydenta? – Małgorzata Kidawa-Błońska woli wygłaszać orędzia ze swojego mieszkania, a politycy Platformy Obywatelskiej bardzo nieelegancko krytykują działania rządu, rozpowszechniają fake newsy. Polacy to doskonale widzą i oceniają takie działania. Politycy PO zamiast skupić się na walce z koronawirusem w sposób nikczemny i podły walczą z rządem – mówił Mosiński z PiS-u.

– Cieszę się, jeśli działania, które podjął rząd i które przede wszystkim podejmują sami Polacy są chwalone. Wszystkie działania, które mają na celu zablokowanie tej pandemii powinny być chwalone. My będziemy z rządem jako Koalicja Polska współpracować. Oceniamy pozytywnie te dotychczasowe decyzje. Jeżeli w Europie pojawiają się dobre słowa na temat Polski, to należy się cieszyć. Obyśmy tylko wytrwali w tych postanowieniach i odpowiedzialności i oby przyniosło to wszystko pozytywny skutek – powiedział rzecznik PSL Miłosz Motyka.



– Dobre oceny Andrzeja Dudy w kontekście epidemii wynikają z tego, że jest urzędującym prezydentem i ma wszystkie mechanizmy do tego, żeby reagować. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz zachowuje się w sposób odpowiedzialny. Nie odpuszcza posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zawsze jest gotowy do pomocy, przedstawia własne rozwiązania wynikające z doświadczenia zawodowego jako lekarza, jako pierwszy o nich mówi. Nie krytykuje działań rządu, tylko wskazuje obszary, które można poprawić – dodał Motyka.



– Platforma bardzo mocno i niesłusznie krytykowała rząd wbrew ludziom, którzy oczekiwali solidarności narodowej, ponad podziałami, wspólnego działania ramię w ramię, porzucenia partyjnych podziałów. Stąd spadek poparcia dla kandydatki PO na prezydenta. Lewica w taki sposób nie działa, co jest zgodne z interesem społecznym – stwierdził europoseł Czarnecki z PiS-u.