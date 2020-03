Naukowcy: W tych warunkach koronawirus rozwija się najlepiej

W zimnym środowisku wirus jest w stanie przetrwać dłużej niż w ciepłych warunkach – przekonuje prof. John Nicholls, patolog z uniwersytetu w Hong Kongu. Swoje przypuszczenia opiera na badaniach, które wykonał w poprzednich miesiącach ze specjalistami z uniwersytetu Sun Yat-sen w chińskim Kantonie.

Badacze przeanalizowali okres od 20 stycznia do 4 lutego. Z ich badań, które wciąż czekają na recenzję wynika, że koronawirus najlepiej rozwija się w temperaturze od 5 do 8,72 stopni Celsjusza i przy wilgotności powietrza 35-50 proc.



W badaniu uwzględniono okres inkubacji patogenu oraz sposoby walki z jego rozprzestrzenianiem, powzięte przez różne państwa. Jak przekonują naukowcy, przy temperaturze 8, 72 stopni spada aktywność wirusa, a przy 30 wskaźnik zakażalności spada do zera.



Do podobnych wniosków doszli niedawno eksperci z uniwersytetu w Maryland, którzy ustalili znaczne rozprzestrzenianie się patogenu w regionach z temperaturą od 5 do 11 stopni Celsjusza oraz wilgotności 47-79 proc.



Jak na razie nie wszyscy eksperci od chorób zakaźnych są jednak przekonani do wyników badań specjalistów z Chin.

Objawy Covid-19 występują zwykle po 4 dniach od zakażenia, a zdarzający się częściej niż w podobnych chorobach brak gorączki utrudnia rozpoznanie - zauważają chińscy naukowcy na łamach "The New England Journal of Medicine", którzy przeanalizowali dane 1099 pacjentów z Covid-19