Spadł kilkaset metrów z Rysów. Wstał i próbował iść o własnych siłach

Ratownicy TOPR przetransportowali do szpitala w Nowym Targu turystę, który spadł po oblodzonym szlaku kilkaset metrów schodząc z najwyższego szczytu w Polsce – Rysów. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń, w tym głowy.

– Turysta może mówić o dużym szczęściu, bo zjechał po oblodzonym zboczu z tzw. Rysy i zatrzymał się dopiero nad Czarnym Stawem. Mógł spadać kilkaset metrów, a nawet powyżej kilometra. Po upadku doznał nie tylko groźnych obrażeń, ale będąc w szoku wstał i usiłował sam schodzić. Towarzysz jego wędrówki zawiadomił nas o wypadku – powiedział PAP naczelnik TOPR Jan Krzysztof.



Śmigłowiec ratowniczy wystartował z bazy przy zakopiańskim szpitalu, ale nie dotarł na miejsce z uwagi na silny wiatr. Ekipa ratowników TOPR wyruszyła na ratunek pieszo z okolic Morskiego Oka. Tam też poszkodowany został zniesiony i dalej na pokładzie śmigłowca trafił do szpitala w Nowym Targu.



W poniedziałek w Tatrach panuje słońce, ale wieje silny wiatr osiągający na szczytach prędkość około 100 km na godzinę. Górskie szlaki pokrywa zmrożony śnieg lub lód. Jest bardzo ślisko.

Wszystkie tatrzańskie szlaki są od 13 marca zamknięte dla turystów w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego mogą wchodzić tylko mieszkańcy powiatu tatrzańskiego.



O rezygnację z wyjść w pozostałe pasma górskie zaapelowali z kolei ratownicy GOPR.



„W chwili obecnej staramy się do minimum ograniczyć potencjalne ryzyko zakażenia się naszych ratowników oraz ryzyko poddania ich konieczności kwarantanny, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości operacyjnych w naszych Stacjach Ratunkowych. W szczególności wstrzymaliśmy możliwość przeprowadzania szkoleń grupowych i centralnych, akcji profilaktycznych oraz prelekcji” – czytamy w apelu.



„Pomimo tego chociażby jedno podejrzenie zakażenia może doprowadzić do konieczności kwarantanny zespołów ratowników z poszczególnych Stacji Ratunkowych, a do tego nie możemy dopuścić. Dlatego też uprzejmie prosimy o dostosowanie się do naszego apelu” – napisali ratownicy.