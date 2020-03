KOD protestował mimo epidemii

Mimo epidemii koronawirusa pod Pałacem Prezydenckim protestowała w niedzielę garstka starszych działaczy Komitetu Obrony Demokracji. Czy to odpowiedni czas na takie pikiety? – Walczyć o praworządność, konstytucję i państwo prawa trzeba zawsze. Różne są formy tej troski w różnych momentach, czasami trzeba ograniczyć swoją aktywność. Dla wszystkich demokratów jest jasne, że ta walka jest walką codzienną. Konstytucja nie obowiązuje tylko i wyłącznie, kiedy jest piękne słońce, ale też wtedy, kiedy jest epidemia koronawirusa – powiedział portalowi tvp.info poseł KO Mirosław Suchoń.

– Jeżeli mówimy o wartościach konstytucyjnych, to dzisiaj mamy de facto wprowadzony, ale nie ogłoszony stan wyjątkowy w związku z koronawirusem. Obowiązują ograniczenia, które rząd wprowadził. Zgodnie z duchem konstytucji kampania wyborcza powinna być przesunięta. Jeżeli rząd i prezydent chcą uczciwie wygrać wybory, to powinni na forum parlamentu przedstawić wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego i doprowadzić do tego, żeby te wybory były przesunięte – dodał Suchoń z Koalicji Obywatelskiej.



Działacze Komitetu Obrony Demokracji w niedzielne popołudnie pojawili się pod Pałacem Prezydenckim m.in. z kartonami z napisem „konstytucja”. Nie zabrakło osób starszych, które są szczególnie narażone na skutki zarażenia się koronawirusem.

Nie tylko KOD mimo epidemii prowadzi działania polityczne. Obywatele RP opublikowali odezwę. Domagają się w niej wprowadzenia sanu klęski żywiołowej, opóźnienia wyborów prezydenckich i przedłużenia kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

– Zachowują się jakby byli ufoludkami. Zupełnie nie rozumieją, że dzisiaj ludzie oczekują od władzy działań, które zmniejszyłyby ilość zachorowań przez Polaków, żeby uchronić ich przed epidemią, zachorowaniem i śmiercią. Władza to czyni. Odgrzewanie takich starych kotletów jest pod prąd opinii publicznej. Jeżeli opozycja chce dalej tracić szacunek i wiarygodność, to niech traci – stwierdził eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.



Czy zagrożenie koronawirusem to odpowiedni moment na pikiety w obronie konstytucji? – Nie, to odpowiedni moment na współdziałanie i na stosowanie się do zaleceń ministerstwa zdrowia i inspekcji sanitarnej. To nie jest moment na walkę polityczną – mówił rzecznik PSL Miłosz Motyka.



– Jeden z internautów do mnie zadzwonił i powiedział, że „zaraza pleni się przed Pałacem Prezydenckim”. Moim zdaniem to zbyt ostre sformułowanie, ale na tego typu pikiety nie ma przyzwolenia opinii publicznej. Polacy w chwilach zagrożenia wolą spokój i konkretne przewidywalne działania rządzących i tak w tym przypadku się dzieje – argumentował poseł PiS Jan Mosiński.

Działacze KOD-u podczas pikiety pod Pałacem Prezydenckim zachowali kilumetrową odległość. Choć w obawie przed zarażeniem niektóre z uczestniczek protestu miały zasłonięte twarze, to trzymały transparent z napisem „nie odpuszczamy”. Były lider KOD-u Mateusz Kijowski poinformował, że w kolejnych dniach w związku z epidemią będą prowadzone także protesty wirtualne.