Z tych krajów dziś wróci cztery tysiące Polaków. Szef MSZ: Pełna mobilizacja służby konsularnej

Jest pełna mobilizacja polskiej służby konsularnej, urzędy konsularne pracują całodobowo. Na stronie LOT zarejestrowanych jest około 30 tys. Polaków, którzy chcą wrócić do kraju – poinformował szef MSZ Jacek Czaputowicz. Minister na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim w KPRM wymienił także listę krajów, z których w poniedziałek wróci do Polski około cztery tysiące obywateli.

Jacek Czaputowicz odnosząc się do podjętych działań przez Polskę w związku z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa stwierdził, że nasz kraj stał się modelem dla wielu państw.



– Jest to przywoływane w oświadczeniach oficjalnych, że to co Polska robi inne państwa kilka dni później wprowadzają. Cieszy, że możemy być takim wzorem jeśli chodzi o podejmowanie i o wysiłek państwa jeśli chodzi o zabezpieczenia zdrowia obywateli – mówił szef MSZ.



Odnosząc się do działań podejmowanych przez polską służbę konsularną, jeśli chodzi o obywateli, którzy chcą z zagranicy wrócić do kraju, to – jak podkreślił Czaputowicz – urzędy konsularne pracują całodobowo. – Pełnią dyżury i są zawsze do dyspozycji Polaków, także w weekend – zaznaczył.

– Jest pełna mobilizacja polskiej służby konsularnej – zapewnił szef MSZ.



Mówiąc o kwestii operacji pod nazwą „LOT do domu” poinformował, że na stronie LOT zarejestrowanych jest ok. 30 tys. Polaków, którzy chcą wrócić do kraju, a w niedzielę wróciło 1400. – Dzisiaj wróci, szacujemy 4 tys. osób. Te loty to: Larnaka, Tbilisi, Malta, Londyn, Dublin, Barcelona, Reykiavik – wymieniał.



Z kolej we wtorek zaplanowano – jak dodał – loty ze Sri Lanki, Londynu, Malagi, Tbilisi, Malty, Dublina i Larnaki. W kolejnych dnia będą to loty m.in. z Deli, Bangkoku, Toronto i Nowego Jorku.



– Nasze zaangażowanie tutaj jest pełne, chcemy wspierać dalej i będziemy to robić w najbliższych dniach i tygodniach, żeby Polacy, którzy chcą wrócić do kraju, mieli taką możliwość – oświadczył Czaputowicz.

Rząd wspólnie z PLL LOT uruchomił zakładkę LOTdodomu, z której trzeba skorzystać, by znaleźć połączenie dla obywateli polskich, ich małżonków, dzieci, osób z Kartą Polaka oraz posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną stawkę – 400-800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę ma dopłacić polski rząd.



Ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek rano o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie potwierdzono go dotychczas u 150 osób, trzy z nich zmarły.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.