Ratują życie chorym na koronawirusa. Polska dołącza do unijnego przetargu na respiratory

Polska przystępuje do najnowszego unijnego przetargu na respiratory, który jest organizowany w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Urządzenia te są niezbędne dla ratowania osób, które najciężej przechodzą chorobę.

Czy woda utleniona zabija koronawirusa? Ekspert odpowiada jednoznacznie Czy woda utleniona zabija koronawirusa? Czy dezynfekcja obuwia przed wejściem do domu ma sens? Czy osoby chore na stwardnienie rozsiane są bardziej... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W pierwszym przetargu związanym z koronawirusem na sprzęt ochronny Polska nie mogła wziąć udziału, ponieważ nie weszła do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał jednak na początku marca odpowiednie porozumienie z Komisją Europejską i teraz nasz kraj może brać już udział we wspólnych zakupach.



Obecnie poza respiratorami UE kupuje też zestawy do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Z informacji przekazanych na konferencji prasowej w Brukseli przez rzecznika KE Stefana de Keersmaeckera wynika, że przetarg, został otwarty w poniedziałek. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zostanie on rozstrzygnięty.



– Musimy dać czas przemysłowi na złożenie ofert, potem będziemy je oceniać i zapewniać dobrą dystrybucję, po tym jak zostanie podpisany kontrakt. Ciężko powiedzieć dokładnie jak długo to potrwa, ale to procedura, którą chcemy przeprowadzić tak szybko jak to możliwe – zaznaczył rzecznik.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Mechanizm wspólnych przetargów powstał po wybuchu epidemii świńskiej grypy. Podobnie jak teraz koronawirus, choroba z 2009 roku również stanowiła zagrożenie dla życia, głównie dla osób starszych i z obniżoną odpornością.Unijne przetargi na maseczki czy sprzęt ochronny odbywały się już wcześniej. Dla krajów, które są w mechanizmie, jego główną zaletą jest to, że mają dostęp do wyrobów takich jak leki czy szczepionki, co może mieć znaczenie w przypadku braków w dostawach lub większego zapotrzebowania na określone towary.