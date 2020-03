Premier zapowiedział przedstawienie pakietu stabilności i bezpieczeństwa

W najbliższych dniach pokażemy konkretne działania, które rząd wypracował, tak aby pracownicy i pracodawcy otrzymali pewne wsparcie ze strony państwa – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po poniedziałkowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jak mówił szef rządu, to efekt rozmów prowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorców i pracodawców. Morawiecki poinformował także, że obecnie w Polsce jest 25 tys. osób objętych nadzorem epidemiologicznym, a 8 tys. przebywa w kwarantannie.

Morawiecki poinformował, że rząd jest w trakcie prac nad pakietem stabilności i bezpieczeństwa. Jak wyjaśnił, takie rozwiązania są potrzebne z uwagi na skutki epidemii, które z pewnością odczuje nie tylko gospodarka Polski, ale także krajów Europy. Wsparcie ma zostać skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i pracowników.



– Chyba nikomu nie trzeba dzisiaj tłumaczyć jak ważne jest zabezpieczenie naszej gospodarki przed skutkami pandemii, z którą mierzy się cały świat – dodał.



Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował wcześniej w poniedziałek, że w związku z epidemią koronawirusa premier we wtorek przedstawi Radzie Ministrów projekt paktu na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki.



Prace nad projektem trwały w ostatnich dniach w resorcie rozwoju i były koordynowane przez szefa rządu. Dworczyk wskazał, że projekt ma przewidywać odroczenie różnych płatności, wsparcie dla osób pracujących na tzw. śmieciówkach, a także dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W czasie poniedziałkowej konferencji premier podziękował Polakom za dyscyplinę i stosowanie się do reguł obowiązujących po nałożeniu obowiązku kwarantanny. Zaapelował, aby nie posługiwać się fake newsami.



– Apeluję o rozsądek, apeluję o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji – mówił premier. Zapewnił, że rząd robi wszystko, aby dostarczyć służbie zdrowia potrzebne materiały ochrony osobistej. – Chciałbym, aby tego było w nadmiarze. Pracujemy, aby w ciągu kilku dni tych materiałów było aż nadto, aby nie trzeba było zgłaszać zapotrzebowania do Agencji Rezerw Materiałowych – oświadczył.



Jednocześnie poinformował, że obecnie w Polsce 25 tys. osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym, a 8 tys. przebywa w kwarantannie.



Mówiąc o zmaganiach służb z sytuacją epidemiczną Mateusz Morawiecki wyraził pogląd, że konieczne jest budowanie w kraju infrastruktury medycznej – czy jej dostosowywanie – do potrzeb większej liczby zachorowań.



– Ta choroba dla ogromnej większości populacji jest możliwa do odbywania w domu, zdrowiejemy w domu, natomiast statystyki wobec osób starszych są najbardziej niepokojące, najbardziej brutalne, dlatego chcemy zapewnić dostępność łóżek w oddziałach zakaźnych na wypadek gwałtownego przyrostu przypadków osób chorych na koronawirusa – podkreślał podczas konferencji w KPRM po spotkaniu zespołu zarządzania kryzysowego

Morawiecki przypomniał, że w każdym z województw przeznaczona zostanie jednostka szpitalna dedykowaną na leczenie dla osób z koronawirusem. – To jest na wypadek, gdyby tych przypadków osób chorych było znacząco więcej – niestety nie możemy tego wykluczyć – powiedział i dodał, że rząd obserwuje, co dzieje się w innych krajach i podchodzi do tego z pokorą.



Podkreślił, że działania rządu są dobrze oceniane poza granicami Polski. – Jednak nie wiemy, jak ta choroba się u nas rozwinie. Może się zdarzyć tak, jak mówią niektórzy epidemiolodzy, już za kilkaset, może nawet do tysiąca przypadków, więc musimy budować infrastrukturę medyczną czy dostosowywać infrastrukturę służby zdrowia do potrzeb większej liczby zachorowań – mówił premier.



Zapewnił zarazem, że kwestia zagrożenia epidemicznego „jest codziennie rano analizowana przez rządowy zespół zarządzania kryzysowego, podczas którego minister zdrowia przedstawia szczegółowe obserwacje dotyczące rozwoju wydarzeń”.



– O tym, czy ten stan będzie przedłużony, zadecyduje rządowy zespół i rząd po wzięciu odpowiednich informacji od ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego – wyjaśnił.



Premier pytany o ewentualne przesunięcie terminu wyborów prezydenckich stwierdził, że na dziś nie ma takich planów.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek rano o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie potwierdzono go u 150 osób, trzy z nich zmarły.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.



W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował też o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia są możliwe tylko na wynos lub z dowozem. Ponadto zdecydowano o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób.



W ostatnich dniach zapadły też decyzje m.in. o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.