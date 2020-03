Wybory w cieniu koronawirusa. We Francji jest coraz gorzej

Z powodu Covid-19 sytuacja we Francji jest „bardzo niepokojąca” i „pogarsza się bardzo szybko” – ocenił w radiu France Inter dyrektor generalny w resorcie zdrowia Jerome Salomon. Wyniki I tury niedzielnych wyborów lokalnych zostały zepchnięte na drugi plan.

W niedzielę wieczór oficjalny bilans epidemii wynosił 5 423 wypadki zakażeń i 127 zgony, czyli odpowiednio o 954 i 36 więcej niż dzień wcześniej. Bilans infekcji, jak twierdzą zabierający głos w mediach lekarze, jest z całą pewnością zaniżony, ponieważ nie wszyscy pacjenci są poddawani testom.



W artykułach prasowych wciąż dominuje pytanie, czy odbędzie się II tura wyborów samorządowych. Już od soboty przedstawiciele różnych partii wzywali do ich odłożenia, a nieusłuchanie tych wezwań przez rząd jest ostro krytykowane.



W pierwszej turze odnotowano rekordową absencję – ok. 55 proc. – a rozprzestrzenianie się wirusa powoduje, że komentatorzy spodziewają się zakazu wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami – podobnie jak we Włoszech i w Hiszpanii.



I bez tego zakazu dla Francuzów zaczyna się nigdy dotąd niespotykany tydzień, w którym zamknięta będzie większość miejsc publicznych – streszcza sytuację na swej stronie internetowej redakcja tygodnika „L'Express”. Pracownicy nakłaniani są do zdalnej pracy i jednoczesnej opieki nad dziećmi, które nie mogą chodzić do szkół.

źródło: pap

Według Cederica Pietralungi i Alexandre'a Lemarie z dziennika „Le Monde”, rząd już rozmyśla nad zamknięciem Francuzów w mieszkaniach. Autorzy artykułu zwracają uwagę na „całkowitą zmianę kursu” przez władze. Jeszcze 6 marca prezydent Francji Emmanuel Macron wybrał się wraz z małżonką do teatru „po to, by pokazać, że życie trwa”, jak powiedział, wzywając, by „oprócz osób szczególnie zagrożonych nie przestawać wychodzić z domu”.