Z powodu koronawirusa „uciekał” z Polski. Teraz chce wrócić przy pomocy rządu

Znany z krytykowania obozu rządzącego politolog Marek Migalski poinformował kilka dni temu, że wyjeżdża z Polski, ponieważ woli „odbywać kwarantannę na Kanarach lub Seszelach, niż w Nędzy czy Katowicach”. Teraz chce skorzystać z pomocy państwa, aby wrócić do kraju.

„Moja reakcja na zamknięcie Polski jest natychmiastowa. Wylatuję nim odbiorą nam paszporty. Wolę odbywać kwarantannę na Kanarach lub Seszelach, niż w Nędzy czy w Katowicach” – napisał Migalski na Twitterze w środę 11 marca. Następnego dnia chwalił się w mediach społecznościowych widokami na Teneryfie.

Moja reakcja na zamknięcie Polski jest natychmiastowa. Wylatuję nim odbiorą nam paszporty. Wolę odbywać kwarantannę na Kanarach lub Seszelach, niż w Nędzy czy w Katowicach. — Marek Migalski (@mmigalski) March 11, 2020

Wczoraj kilkuset Twitterowiczów napisało do mnie, żebym „wypier...ł” z kraju. Jako demokrata zawsze słuchający się suwerena, natychmiast „wypier...łem” z Polski. Całuski i prośba o kolejne sugestie. pic.twitter.com/79f4Jsil7L — Marek Migalski (@mmigalski) March 12, 2020

Moje pytanie brzmi: czy mnie potraktują jako Polaka?!!! Za kilka dni przejdę test na polskość. Dla mnie ważny sprawdzian. Trzymajcie kciuki!! https://t.co/uTdpBdw8QD — Marek Migalski (@mmigalski) March 13, 2020

Po tym, jak rząd zapowiedział zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców Migalski napisał, że „za kilka dni przejdzie test na polskość”, co zawierało wyraźną sugestię, że zamierza niedługo wrócić do Polski.Potem pisał jeszcze, że wkrótce czeka go 14-dniowa kwarantanna, którą nazwał „aresztem domowym”.

Póki jestem na wolności i mogę jadać „na mieście”, to korzystam. Bo potem 14 dni aresztu domowego l. pic.twitter.com/ZEy2EpBj86 — Marek Migalski (@mmigalski) March 14, 2020

Po trzech dniach na Teneryfie, miałem jutro przepłynąć promem na Gran Canarię, ale obawiam się, że mógłbym nie móc wrócić i straciłbym ostatnią szansę na powrót do kraju, którą daje mi lot czarterem za kilka dni… https://t.co/nJsBVgAZFw — Marek Migalski (@mmigalski) March 14, 2020

źródło: wpolityce.pl, twitter

W sobotę Migalski poinformował, że zamierza skorzystać z lotu czarterowego, zorganizowanego dla obywateli polskich przebywających za granicą. Jak zapowiedział kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki, cena biletów na loty powrotne do kraju będzie zryczałtowana i jednakowa dla wszystkich, a część kosztów pokryje państwo.