Ponad tysiąc osób utknęło na Atlantyku. U kilku pasażerów stwierdzono koronawirusa

Wycieczkowiec MS Braemar należący do brytyjskiej linii Fred Olsen Cruise Lines nie został wpuszczony do portu na Bahamach po tym, jak pięciu pasażerów uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Na pokładzie statku znajduje się ponad tysiąc osób.

Wycieczkowiec przybył na Bahamy w sobotę. Władze nie wydały pozwolenia na dokowanie, w związku z czym statek został zakotwiczony ok. 40 km od wybrzeży karaibskiej wyspy.



„Żadne inne porty karaibskie nie były skłonne zaakceptować statku z powodu lokalnej wrażliwości na punkcie koronawirusa” – podała w oświadczeniu firma, do której należy wycieczkowiec.



Na pokładzie znajduje się 381 członków załogi oraz 682 pasażerów, z których wielu jest w podeszłym wieku. Testy na koronawirusa wykazały, że zakażonych jest co najmniej pięć osób. Dwudziestu pasażerów i kolejnych dwudziestu członków załogi, w tym lekarz, pozostają w izolacji z powodu objawów grypopodobnych.



W sprawie interweniował brytyjski resort spraw zagranicznych, który negocjuje z innymi państwami w regionie, aby pozwoliły pasażerom zejść na ląd. Według informacji amerykańskiej stacji CNN, Brytyjczycy prowadzą rozmowy z Kubą i Stanami Zjednoczonymi.



Ze względu na zdrowie pasażerów brytyjski rząd wyklucza ich powrót do kraju. Rzeczniczka Freda Olsena powiedziała jednak w rozmowie z CNN, że jeśli wszystkie podejmowane działania nie przyniosą skutku, wycieczkowiec będzie zmuszony odbyć zawrócić do Southampton. Jak podaje brytyjski dziennik „Daily Mirror”, podróż powrotna może potrwać ok. 10 dni.



Pasażerami statku są w większości Brytyjczycy, ale też obywatele Kanady, Australii, Belgii, Kolumbii, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii i Szwecji.

