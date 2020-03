„Ozdrowieniec”, kim jest? Minister wyjaśnia

Ozdrowieniec to osoba, u której ustępują objawy – oznajmił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie oznaczają oni ludzi zdrowych, których wypuszczamy do domów; konieczne jest potwierdzenie i przejście pełnego cyklu choroby – oświadczył.

Szumowski pytany o 13 ozdrowieńców, o których informował w sobotę szef GIS Jarosław Pinkas, ocenił, że sam termin „ozdrowieniec” nie jest oznaczeniem medycznym. – To jest osoba, u której objawy choroby ustępują, czyli człowiek, który po prostu zaczyna zdrowieć – podkreślił.



– Zanim pacjent będzie wolny od koronawirusa musimy to potwierdzić i chory musimy przejść pełen cykl choroby – poinformował. Szumowski podkreślił, że ozdrowieńcy nie oznaczają ludzi zdrowych, którzy są wypuszczani do domów.

