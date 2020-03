Za 10 dni może spaść tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Jest jeden warunek

Ograniczenie kontaktu między ludźmi i transmisji wirusa będzie skutkowało tym, że w ciągu najbliższych 7-10 dni spadnie tempo wzrostu rozprzestrzeniania się wirusa – podał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak mówił Szumowski, „da nam to szansę na terapię i na leczenie pacjentów, którzy tego potrzebują”.



Poinformował też, że sieć jednoimiennych szpitali zakaźnych została zatwierdzona. Zapowiedział, że do każdego z tych szpitali trafi w poniedziałek po tysiąc maseczek i kombinezonów oraz odpowiednia liczba okularów ochronnych.



Podkreślił, że szpitale zakaźne będą w pierwszej kolejności zaopatrzone w sprzęt ochrony osobistej.



Na konferencji mówił też, że w poniedziałek zostanie uruchomiony tzw. dodatek za gotowość, który będzie przyznawany w zależności od liczby łóżek oraz liczby łóżek respiratorowych przeliczany na każdy szpital.



Szef resortu zdrowia podkreślił, że sieć szpitali zakaźnych jednoimiennych „może się dalej rozszerzać”. – Możemy kolejne szpitale włączać do sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych – już nie mówię o oddziałach zakaźnych, które są w gotowości już od dawna – po to, żeby wszyscy pacjenci, którzy naprawdę będą mieli chorobę i stan wymagający hospitalizacji, mieli gdzie się leczyć – powiedział minister.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

Szumowski poinformował, że „przechodzimy w tryb kolejnej drabinki epidemicznej”. – Od tego czasu pacjenci, którzy nawet mają potwierdzony wynik dodatni, a nie wymagają hospitalizacji, będą mogli przechorować tę chorobę w izolacji domowej bądź w innej izolacji. Oczywiście, tutaj decyzja jest zawsze kliniczna. Tutaj nie ma decyzji administracyjnych. Ocena kliniczna pacjenta przez lekarza, personel, pielęgniarkę, ratownika jest decyzją kluczową – kto wymaga hospitalizacji, a kto może przechorować w warunkach mniejszego reżimu niż szpitalny – stwierdził minister.