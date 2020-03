Minister Szumowski komentuje zachowanie brytyjskiego rządu ws. epidemii

Obawiam się, że to decyzja bardzo poważna w skutkach. Ja bym takiej nie podjął – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany o komentarz do strategii brytyjskiego rządu w związku z epidemią. Dodał, że do władz Wielkiej Brytanii został wysłany list, podpisany przez ponad 200 badaczy – epidemiologów, zakaźników, którzy proszą o ograniczenie możliwych miejsc zakażeń. Do tej pory Brytyjczycy nie ograniczyli zgromadzeń masowych. W Wielkiej Brytanii jest już prawie 1,4 tys. zakażonych, 35 osób zmarło.

W czwartek rząd poinformował, że Wielka Brytania przechodzi z fazy powstrzymywania epidemii do jej spowalniania, ale głównym zaleceniem wydanym przy tej okazji było to, by wszystkie osoby, które mają kaszel lub gorączkę pozostały w domach przez co najmniej siedem dni. Strategia brytyjskiego rządu, który w odróżnieniu od władz większości państw europejskich nie odwołał zgromadzeń masowych, budzi jednak ogromne kontrowersje.



O te działania brytyjskiego rządu był pytany na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak zaznaczał, on sam nie podjął by takich decyzji, jak tamtejszy rząd.



– Do władz Wielkiej Brytanii został wysłany list, podpisany przez ponad 200 badaczy – epidemiologów, zakaźników, którzy proszą o ograniczenie możliwych miejsc zakażeń. Trudno mi się odnieść do działań rządu Wielkiej Brytanii. My działamy zgodnie z ekspertami, którzy nam doradzają, zgodnie ze strategią WHO, która apeluje o to, by pozostawać w izolacji – wskazywał.



Minister dodał, że koordynator WHO w Chinach powiedział, że jedyną formą zwalczenia epidemii jest odpowiedzialność społeczna. – Ja nie widzę racjonalnych danych epidemiologicznych, które by uzasadniały podejście szybkiej transmisji wirusa. Obawiam się, że to decyzja bardzo poważna w skutkach, ja bym takiej nie podjął – mówił.

