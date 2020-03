Największy koncern turystyczny świata zawiesza wycieczki

W związku z pandemią koronawirusa Grupa TUI – największy koncern turystyczny na świecie – zawiesza większość swojej działalności operacyjnej. Do odwołania nie będą realizowane wycieczki zorganizowane, rejsy wycieczkowe i działalność hotelowa.

Jak informuje firma, decyzja ta ma związek z rządowymi wysiłkami zamierzającymi do powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.



„W tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji dobro i bezpieczeństwo naszych gości i klientów na całym świecie ma ogromne znaczenie, dlatego też Grupa TUI postanowiła, zgodnie z wytycznymi rządu, zawiesić większość operacji turystycznych do odwołania” – wyjaśnia koncern na swojej stronie internetowej.



Jednocześnie firma wystąpiła o gwarancje państwowe. TUI Poland poinformował natomiast już w piątek o zawieszeniu imprez turystycznych do 31 marca.

