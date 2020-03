Gwiazda Bonda jest zakażona. „Potraktuj to, co piszę, poważnie”

Pochodząca z Ukrainy aktorka Olga Kurylenko dołączyła do grona gwiazd zmagających się z wirusem. Poinformowała o tym sama, za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. Nie ukrywa, że jest jej ciężko.

Znana z roli w Bondzie gwiazda w połowie marca była już pewna, że dolegliwości, z jakimi się zmaga, nie są zwykłym przeziębieniem. Test na koronowirusa dał pozytywny wynik.



„Od tygodnia nie wychodzę z domu. Gorączka i ogromne osłabienie są moimi głównymi objawami. Zadbaj o siebie i potraktuj to, co piszę, poważnie” – napisała aktorka.



Gwiazda dołączyła tym samym do stale powiększającego się grona celebrytów, którzy walczą z niebezpiecznym wirusem. Choroba dotknęła już bowiem Toma Hanksa, kwarantannie poddała się ciężarna Katy Perry, a Matthew Broderick walczy o zdrowie chorej na COVID-19 siostry, Janet.

