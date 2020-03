„Będzie specustawa wspierająca przedsiębiorców i samozatrudnionych”

Za moment, prawdopodobnie jutro, będzie prezentowany projekt nowej specustawy, która będzie zawierała pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, firm, ale również osób samozatrudnionych, czyli tych firm jednoosobowych – powiedział w radiu RMF FM wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Dopytywany, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, Sasin zaznaczył, że projekt jest wciąż dopracowywany i nadal są zgłaszane nowe propozycje. Przyznał jednocześnie, że państwo nie jest w stanie pokryć wszystkich strat poniesionych z powodu pandemii koronawirusa.



– To nie jest tak, że my będziemy w stanie na pewno zrekompensować wszystkim wszystkie straty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę jak najwięcej firm uratować – powiedział.



Podkreślił, że chodzi przede wszystkim o firmy z branży gastronomicznej i transportowej, które przeżywają dziś poważne problemy.



– Również wszyscy ci, którzy wykonują zawody, których dziś wykonywać nie mogą. Właśnie w takiej formie będziemy ich wspierać – dodał.

#wieszwiecej Polub nas