Szumowski: Jest szansa na ograniczenie tempa wzrostu zakażeń

Bez odpowiedzialnego społeczeństwa, bez poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, zdrowie najbliższych, sąsiadów i wszystkich, z którymi się stykamy, żadne działania rządu, samorządów, administracji nie są w stanie powstrzymać epidemii – ostrzega w wywiadzie dla „GPC” minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szumowski powiedział, że „mamy szansę ograniczyć tempo narastania zakażeń”. – Podkreślam – nie wyeliminować wirusa z Polski, lecz ograniczyć nachylenie krzywej zachorowalności – dodał.



– Potrzeba nam radykalnie odpowiedzialnego zachowania obywateli. Przed chwilą zamknęliśmy szkoły, przedszkola i uniwersytety, ograniczamy zgromadzenia i mówimy, żeby Polacy zachowywali się odpowiedzialnie – zaznaczył minister zdrowia.



Minister zdrowia podkreślił także, że na razie system zdrowia jest w pełni wydolny i może sprawnie zajmować się chorymi. – To do tego, by tak pozostało sprowadza się dziś całe zarządzanie kryzysowe. Żebyśmy mogli leczyć, zgodnie z naszą wiedzą, a jednocześnie w granicach naszych możliwości – powiedział minister.

