Kierownik łódzkiej kliniki: Musimy utworzyć coś na kształt „ludzkich korytarzy życia”

Ten proces dochodzenia do tego, co jest pacjentowi, jest złożony i wymaga dużej pracy. Nie obciążajmy dzisiaj służby zdrowia rzeczami, które mogą poczekać. Musimy utworzyć coś na kształt korytarzy życia na drogach – korytarze życia „ludzkie” – powiedział w programie „#Jedziemy” prof. Adam Antczak, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Trwa epidemia koronawirusa. W Polsce zakażonych jest 125 osób, zmarło trzech pacjentów. Prof. Adam Antczak w TVP Info mówił o tym, jak krok po kroku wygląda procedura medycznego rozpoznania, czy pacjent jest zakażony.



– Pracę zaczynam od stosownego wywiadu epidemiologicznego. Musimy dokładnie wypytać o objawy pacjenta, bo to jest absolutnie kluczowe – przede wszystkim o gorączkę, bóle mięśniowe i rozbicie – wyjaśnia ekspert.



Dodał, że należy ustalić, czy pacjent jest zakażony koronawirusem, czy ma po prostu chorobę przeziębieniową. – Większość z nas choruje w sposób łagodny. U części z nas może dochodzić do zapalenia płuc – powiedział. Dalej wskazywał, że następnie takiego pacjenta „izolujemy i poddajemy badaniom”.

– W zależności od jego stanu musimy ustalić, czy ma miejsce zapalenie płuc. Ten proces dochodzenia do tego, czy ten pacjent wymaga intensywnego leczenia czy izolacji jest dość żmudny i wymaga dużo pracy – opowiadał.



Dodał, że przeważnie „pacjent zgłasza się z objawami podmiotowymi na ogół z powodu gorączki, kaszlu, bólami w klatce piersiowej, krwiopluciem”.



Prof. Antczak mówił też, że teraz znajdujemy się w fazie „preepidemii”, na którą nakłada się „wzmożony okres zachorowań na grypę i choroby grypopodobne”. – W tej chwili w Polsce co tydzień choruje ponad 200 tys. osób. Co to oznacza? Że ci pacjenci przychodzą dokładnie z takimi samymi objawami. W tej chwili jest ogromna trudność różnicowania tych chorób. Grypa i zakażenia koronawirusem wyglądają klinicznie dokładnie tak samo – wskazał.

źródło: TVP Info

Na koniec dodał, że proces dochodzeni do tego, co jest pacjentowi, „jest złożony i wymaga dużej pracy”. – Nie obciążajmy dzisiaj służby zdrowia rzeczami, które mogą poczekać. Musimy utworzyć na kształt korytarzy życia na drogach korytarze życia ludzkie, nie obciążamy służby zdrowia, bo ci chorzy, którzy tam trafiają muszą trafiać szybko i mieć kompetentną pomoc – mówił.