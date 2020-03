Sześć największych banków centralnych świata reaguje na pandemię

Niedzielny wspólny ruch sześciu największych banków centralnych świata w celu zwiększenia dostępu do dolara pomoże poprawić płynność globalnego systemu finansowego i złagodzić napięcia na światowych rynkach – powiedział gubernator Bank of England, Mark Carney.

Wcześniej w niedzielę wieczorem amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe do niemal zera, wznowiła zakup obligacji i uruchomiła inne środki z pakietu narzędzi kryzysowych, aby spróbować pomóc światowej gospodarce, która została dotknięta pandemią koronawirusa. Krok ten został podjęty wraz z Europejskim Bankiem Centralnym, Bank of Englad (BoE) oraz bankami centralnymi Japonii, Szwajcarii i Kanady.



„Dzisiejsze skoordynowane działania głównych banków centralnych poprawią światową płynność finansową poprzez obniżenie cen i wydłużenie maksymalnego czasu trwania operacji pożyczkowych w dolarach amerykańskich” – napisał Carney we wspólnym oświadczeniu z Andrew Baileyem, który w poniedziałek zastąpi go na stanowisku gubernatora BoE.



W środę Bank Anglii sam obniżył główną stopę procentową z 0,75 proc. do rekordowo niskiego poziomu 0,25 proc. Był to pierwszy przypadek od kryzysu finansowego z 2008 roku, gdy Bank Anglii zdecydował się na zmianę stóp procentowych poza ustalonymi terminami posiedzeń Komitetu Polityki Monetarnej.





