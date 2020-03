Francja: Pierwsza tura wyborów samorządowych bez decydujących rozstrzygnięć

Pierwsza tura wyborów samorządowych we Francji nie przyniosła, poza kilkoma sytuacjami, ostatecznych rozwiązań. W drugiej turze, o ile dojdzie ona do skutku, dojdzie do kilku interesujących pojedynków.

Ciekawie zapowiada się pojedynek dwóch pań w walce o merostwo Paryża – dotychczasowej mer stolicy socjalistki Anne Hidalgo i byłej minister sprawiedliwości w czasie rządów Nicolasa Sarkozy’ego Rachidy Dati.



W sondażach obydwie panie mialy zbliżone notowania, toteż ośmiopunktowa przewaga Anna Hidalgo nad centroprawicową rywalką jest zaskoczeniem.



W drugiej turze o stanowisko mera Hawru walczyć będzie premier Edouard Philippe. Za przeciwnika będzie miał przedstawiciela bloku lewicowego.



Z ponad czterdziestu siedmiu tysięcy uprawnionych do głosowania tylko czterdzieści cztery procent zdecydowało się zagłosować. W większości pozostałych przestraszyła epidemia. Część polityków z Marine Le Pen na czele domaga się odłożenia drugiej tury zaplanowanej na przyszłą niedzielę.





#wieszwiecej Polub nas