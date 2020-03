Czechy ograniczają możliwość przemieszczania się obywateli

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Czech zarządził wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie kraju. Dozwolone są tylko dojazdy do pracy, wizyty u lekarza i wyjścia do sklepów, w których trzeba zachować 2-metrowy odstęp od innych. Rozporządzenie ma obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek do godz. 6 rano 24 marca.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin na ponad sto państw. Liczba zakażonych... zobacz więcej

Jak podkreślił premier Andrej Babisz po przyjęciu rozporządzenia, mieszkańcy Czech mogą przemieszczać się, gdy idą do pracy, szpitala bądź przychodni, a także gdy robią najbardziej nieodzowne zakupy. Wolno im też odwiedzić rodzinę, gdy jest taka konieczność, załatwić najpilniejsze sprawy urzędowe, pójść do parku lub wyprowadzić na spacer zwierzęta. W innych przypadkach opuszczenie mieszkania nie jest już dozwolone.



Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek podkreślił, że nie chodzi o formę domowego więzienia, ale o próbę zatrzymania wirusa. Nikt nikomu nie zakazuje chodzić na spacer. Chodzi o ograniczenie kontaktów między ludźmi – zapewnił.



Czechy są po Włoszech, Hiszpanii i Austrii czwartym krajem w Europie, który przyjął takie rozwiązania. Premier postulował ograniczenie swobody przemieszczania się między innymi dlatego, że po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w czwartek część obywateli lekceważyła ograniczenia i bynajmniej nie unikała spotkań z innymi ludźmi w większych lub mniejszych grupach.



Rząd powołał Centralny Sztab Kryzysowy, którym kierować ma wiceminister zdrowia, epidemiolog Roman Prymula. Były szef kliniki w Hradec Kralovym chciał zrezygnować z pracy w resorcie 12 marca, ale premier przekonał go do pozostania na stanowisku. Babisz podkreślał, że wysoko ceni wiedzę i zdolności organizacyjne Prymuli.

Rząd Czech zakazał też w niedzielę działalności hoteli oraz przewozów taksówkami. Wyjątkiem są przewozy posiłków lub zamówionych zakupów.



Wprowadzono też zasadę, że instytucje administracji państwowej i samorządowej będą otwarte przez trzy godziny dziennie, tylko przez dwa dni w tygodniu – w poniedziałki i w środy.



Minister finansów Alena Schillerova poinformowała, że zostaje przesunięte składanie rocznych zeznań podatkowych, które miały być złożone do 31 marca br.



W Czechach zanotowano dotąd 293 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W niedzielę zanotowano 30-procentowy wzrost zakażeń.



W związku z zagrożeniem zdrowia obywateli koronawirusem czeski rząd wprowadził w czwartek na 30 dni stan wyjątkowy na całym terytorium państwa. Zakazem wstępu objęto boiska sportowe, siłownie, baseny, ośrodki odnowy biologicznej, kluby muzyczne, biblioteki oraz galerie artystyczne. Restauracje i inne lokale gastronomiczne w galeriach handlowych mają być zamknięte.



Władze zdecydowały także o odwołaniu imprez, w których liczba uczestników przekracza 30 osób. Do tej pory progiem było 100 osób. Ograniczenie to nie dotyczy obrad konstytucyjnych organów państwa, rozpraw sądowych i uroczystości pogrzebowych.



Od soboty wznowiono kontrole na granicach z Austrią i Niemcami.





#wieszwiecej Polub nas