Krawcowe chcą pomóc szpitalom. Oferują własne zasoby, ale apelują o specjalną włókninę

Mają wzór, maszyny i ręce gotowe do pracy – setki krawcowych z całej Polski odpowiedziały na apel swej koleżanki po fachu, Magdaleny Bazan z Opola, zgłaszając gotowość do szycia maseczek chirurgicznych. Świadome szybko kurczących się zapasów szpitalnych, chcą wspomóc tych, którzy ratują nasze życie. Potrzeba tylko jednej rzeczy: specjalnej włókniny z atestem. Apelują za pośrednictwem Telewizji Polskiej o pomoc w pozyskaniu materiału.

– Powstała ogólnopolska inicjatywa wsparcia lekarzy i pielęgniarek a więc tych, którzy działają z na pierwszym froncie walki z koronawirusem, a którzy potrzebują maseczek i innych środków chirurgicznych. My jesteśmy w stanie je szyć na bieżąco, potrzebujemy tylko materiałów – tłumaczyła Magdalena Bazan na antenie TVP3 Opole.



Jak wyjaśniła inicjatorka akcji, chodzi o włókniny chirurgiczne, które posiadają określone atesty. – Firmy, które zajmują się produkcją tych włóknin, wiedzą na pewno dokładnie, jakie są to atesty i chciałybyśmy tutaj zaapelować do wszystkich firm, producentów i dystrybutorów, którzy mają jeszcze je na stanie, aby zgłosili się może bezpośrednio do mnie albo do szpitali zakaźnych w Opolu lub Kędzierzynie-Koźlu, by podarować je włókniny lub odsprzedać za symboliczne kwoty – apelowała.



Jak wyjaśniła krawcowa, uszycie maseczki wymaga najwyżej minuty pracy, jednak niektórzy przedsiębiorcy wykorzystując obecną sytuację jako okazję do zarobku oferują maseczki nawet po 25 zł.



– To horrendalne kwoty. Wiadomo, że szpitali nie będzie na to stać, więc zróbmy to charytatywnie i wesprzyjmy naszą służbę zdrowia, żeby miał nas kto leczyć – mówiła Magdalena Bazan.

