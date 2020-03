„Tyle w temacie przebieranek”. Żona lekarza o fake newsie ws. „wożenia radnego PiS karetką”

W sobotę prezydent Andrzej Duda odwiedził Garwolin, gdzie spotkał się z kelarzami ratownikami i personelem medycznym tamtejszego szpitala. W niedzielę z kolei polski internet obiegła wiadomość, że „prezydent wozi karetką radnego PiS w stroju ratownika”. Szybko okazało się, że Krzysztof Żochowski w istocie tamtego dnia pełnił dyżur w kierowanej przez siebie placówce. W sprawie rzekomych „przebieranek” postanowiła zabrać głos także jego żona. „Taki mały szczegół istotny. Mój mąż nie jest ratownikiem. Jest lekarzem” – podkreśla Anna Żochowska i dodaje, że jako chirurg jeździ w pogotowiu ratunkowym.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE o FAKE NEWSACH



Na nagraniu zamieszczonym przez Kancelarię Prezydenta w relacji z Garwolina oprócz Andrzeja Dudy widać m.in. Krzysztofa Żochowskiego, lokalnego radnego PiS i dyrektora miejscowego szpitala w stroju ratownika.



Zaczęło się od pytania internautki, czy pan Żochowski „na co dzień jeździ w karetce w stroju ratownika i pomaga pacjentom”. Temat podchwycił m.in. Roman Giertych, nazywając sytuację „dnem”. Posłanka KO Iwona Hartwich określiła ją z kolei mianem „maskarady”.



O sytuacji informowała także „Gazeta Wyborcza” w tekście pt. „Pokazówka prezydenta Dudy w szpitalu w Garwolinie. Witał go radny PiS w stroju lekarza karetki”. Autor publikacji Wojciech Karpieszuk oznajmił, że podczas wizyty prezydenta w Garwolinie, głowę państwa przywitał radny PiS „w stroju lekarza karetki”.



Te rewelacje zweryfikował portal tvp.info, kontaktując się bezpośrednio z samym zainteresowanym. Jak powiedział nam pan Krzysztof Żochowski, w sobotę miał dyzur, który był także umieszczony w grafiku placówki. – Gdybym się przebrał w garnitur, który mam w szafie, to byłaby przebieranka – podkreślił.

Dodatkowo wyjaśnił, że w pogotowiu ratunkowym jeździ ponownie od kilku lat, a za zgodą przełożonych ma po kilka dyżurów. Przyznał również, że w 1989 roku uzyskał dyplom lekarza.

Na ten fakt zwróciła uwagę we wpisie w mediach społecznościowych także Anna Żochowska, małżonka pana Krzysztofa.



Jak stwierdziła, z uwagi na powstałe zamieszanie postanowiła zabrać głos. „Taki mały szczegół istotny. Mój mąż nie jest ratownikiem. Jest lekarzem. Wiem, bo kończyłam z nim razem studia i odbierałam dyplom. Jako chirurg m.in. jeździ w pogotowiu ratunkowym.. Zdarza się. Dość często nawet” – poinformowała. Jednocześnie dodała, ze jako lekarz pogotowia „ma taki sam uniform jak ratownik, tyle że inaczej opisany”. „I tyle w temacie przebieranek” – podsumowała.