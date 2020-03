Wielogodzinne oczekiwanie na wjazd do Polski. Ale korek można ominąć innym przejściem

Pięć godzin trwało w niedzielę wieczorem oczekiwanie na wjazd do Polski na tymczasowym przejściu granicznym na autostradzie A1 w Gorzyczkach w woj. śląskim – poinformowała rzeczniczka komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Katarzyna Walczak. Jednak przejście na autostradzie A1 można ominąć wykorzystując pobliskie przejście w Chałupkach na drodze nr 78, gdzie ruch odbywał się na bieżąco.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Około godziny trzeba było czekać na granicy na trasie S52 w Cieszynie. Na terenie woj. opolskiego, na drodze nr 41 w Trzebinie ruch odbywał się na bieżąco.



Od północy z soboty na niedzielę Polacy wjeżdżający zza granicy (z Czech) do kraju na teren woj. śląskiego i opolskiego mogą przekraczać granicę tylko w pięciu miejscach: czterech wyżej wymienionych oraz na cieszyńskim Moście Przyjaźni.



Według relacji Walczak w związku z czasochłonną kontrolą korek w ciągu dnia zaczął stopniowo narastać na głównej arterii łączącej oba kraje – na autostradzie D1/A1. Początkowo w ciągu dnia oczekiwanie na kontrolę trwało tam najpierw godzinę, potem dwie; późnym popołudniem i wieczorem czas ten wzrósł do pięciu godzin.



Rzeczniczka wyjaśniła, że na przejściu w Gorzyczkach obowiązuje określona organizacja ruchu: najpierw wszystkie pojazdy stoją w jednej kolejce, która na koniec zwęża się do jednego pasa. Przed miejscem kontroli ruch rozdzielany jest na dwa pasy – osobno dla samochodów ciężarowych i osobowych.

– Ale to wszystko trwa, cała procedura. Straż pożarna chodzi i dokonuje pomiaru temperatury, wręcza karty lokalizacyjne; potem podjeżdża się do kontroli, jest sprawdzany dokument, trzeba sprawdzić, czy podróżny jest pracownikiem, który świadczy usługi czy też należy go objąć kwarantanną; trzeba wypełnić dokumentację – obrazowała Walczak.



Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na autostradzie A1 zorganizowano w miejscu oddalonym o kilka kilometrów od granicy, które miało służyć jako plac poboru opłat – między zamkniętym węzłem Gorzyce i węzłem Mszana. Już od ostatniego poniedziałku w oparciu o tymczasową infrastrukturę prowadzono tam kontrolę sanitarną.



Teraz drogi nadal pozostają zablokowane przy pomocy pojazdów. Ustawiono odpowiednie znaki sygnalizujące kontrolę graniczną i zapory. Pograniczników wspierają strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Transportu Drogowego.

#wieszwiecej Polub nas

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA ws. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną z 13 marca 2020 r., na wszystkich granicach RP wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać do kraju mogą wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce, zaś inne osoby – po zgodzie komendanta głównego Straży Granicznej.



Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel polski zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.



Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, dysponując odpowiednim potwierdzeniem oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Te osoby nie są kierowane na kwarantannę.