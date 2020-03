2,5 tysiąca żołnierzy na granicach. Szef MON o „rozsądnym podejściu do zagrożeń”

W niedzielę służbę na granicach pełniło tysiąc żołnierzy, a od poniedziałku zaangażowanych we współpracę z innymi służbami będzie 2,5 tysiąca żołnierzy – zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W programie „Gość Wiadomości” polityk podkreślił, że władzom zależy przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa na co dzień, co – jak mówił – jest „istotą służby” także Wojska Polskiego. Przyznał jednocześnie, że zachowanie obywateli w ostatnich dniach świadczy o „bardzo rozsądnym podejściu do zagrożeń”.

Wojsko pomaga w ochronie polskich granic, które o północy z soboty na niedzielę zostały zamknięte w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce.



– Zadaniem państwa Polskiego jest pomoc obywatelom naszego kraju w sytuacji, w trudnej sytuacji, bo znaleźliśmy się obiektywnie rzecz biorąc w trudnej sytuacji. Tu jest ważna solidarność, wzajemne wspieranie się stąd na przykład żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej opiekują się kombatantami, a więc osobami najstarszymi, które są w grupie ryzyka stąd też świadczona pomoc – mówił na antenie TVP Info minister Błaszczak.



Szef MON przyznał, że jest dumny z postawy żołnierzy Wojska Polskiego, m.in. oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej, które – jak wskazał – są „na pierwszej linii, dlatego, że takie są zadania piątego najmłodszego rodzaju sił zbrojnych”. Jednocześnie podkreślił, że zaangażowani są także żołnierze wojsk operacyjnych, w tym lotnicy, którzy transportują drogą powietrzną śropdki medyczne.

źródło: TVP Info, PAP

Minister Błaszczak zapewnił, że w Polsce – mimo ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i obowiązywania stanu epidemicznego – nie zabraknie żywności. Podkreślał, że robienie zakupów na zapas nie ma sensu.Zaznaczył jednak wielką wartość pomocy, także wśród lokalnych społeczności. Wskazał także na żołnierzy WOT, którzy opiekują się kombatantami, seniorami, którzy znajdują się w grupie ryzyka.– To czas kwarantanny dla nas wszystkich. Stąd decyzja o zamknięciu galerii handlowych, oprócz – co chcę podkreślić – sklepów spożywczych, aptek czy drogerii – mówił w TVP Info Błaszczak.