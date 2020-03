Uczelnia prosi studentów, by opuścili akademiki i wrócili do domów

Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poprosiły studentów i doktorantów o opuszczenie domów studenckich i udanie się do stałego miejsca zamieszkania. Osoby, które zmuszone są pozostać w akademiku, na razie w nim zostaną. Na terenie Poznania w sześciu domach akademickich UAM jest ponad 1,6 tys. miejsc.

Prorektor uczelni ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska poinformowała, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z nowymi rekomendacjami GIS i resortu nauki prosi studentów i doktorantów mających zameldowanie na pobyt stały w Polsce o opuszczenie domów studenckich i udanie się do miejsca stałego zamieszkania.



Osoby, które zmuszone są pozostać w akademiku, w tym studenci z zagranicy, są proszone o pilne zgłoszenie tego faktu do administracji poszczególnych domów studenckich. Decyzja władz uczelni dotyczy akademików w Poznaniu, domów studenckich w Gnieźnie, Kaliszu i osiedla studenckiego Collegium Polonicum w Słubicach.



Prorektor poinformowała, że powrót do akademików będzie możliwy po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej i wydaniu decyzji władz uczelni o wznowieniu zajęć.

Zapewniła, że każdy mieszkaniec ma zagwarantowane miejsce w domu studenta po wznowieniu zajęć aż do ich zakończenia w roku akademickim 2019/2020.

– Zapewniam Państwa, że opłaty za akademiki zostaną odpowiednio zredukowane, proporcjonalnie do okresu państwa nieobecności spowodowanej zagrożeniem epidemicznym – dodała prof. Kaniewska.



– Osoby, które już opuściły pokoje i zostawiły w nich swój dobytek, informuję, że ewentualne wykwaterowanie nastąpić może wyłącznie w stanie wyższej konieczności i w każdym przypadku zostaniecie państwo o takiej możliwości uprzedzeni. Warto zatem upewnić się, czy administracja DSu jest w posiadaniu Państwa aktualnego adresu mailowego i numeru telefonu – zwróciła uwagę prorektor ds. studenckich.



Prof. Kaniewska podkreśliła, że od zachowania każdej osoby zależy skala rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i poza jej granicami. – Aktualna sytuacja pandemii jest ważnym sprawdzianem naszej społecznej odpowiedzialności oraz ludzkiej wrażliwości – napisała prorektor UAM.