Ministerstwo idzie na rękę pacjentom. Nowe zasady ws. skierowań

Pacjenci do czasu odwołania są zwolnieni z obowiązku dostarczania szpitalowi lub poradni oryginału skierowania na wykonanie świadczenia zdrowotnego – wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczącego ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Oryginał takiego skierowania pacjent powinien dostarczyć w ciągu 21 dni od dnia zniesienia stanu epidemicznego, nie później jednak niż w dniu wykonywania świadczenia, na które zostało ono wystawione.



Rząd wprowadził stan epidemiczny w piątek, by zminimalizować zagrożenie rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje zapalenie płuc. Jest on szczególnie groźny dla pacjentów cierpiących na inne choroby, z osłabioną odpornością, jak również dla osób starszych.



W związku ze stanem epidemicznym, od niedzieli wstrzymano międzynarodowe loty i transport kolejowy, a wszystkich powracających do kraju objęto 14-dniową kwarantanną. Zakazano wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów. Nie można prowadzić też działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem) a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje. Zamknięto obiekty sportowe, rekreacyjne, baseny, siłownie i kluby fitness oraz kluby taneczne, nocne. Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

źródło: pap

Natomiast w centrach handlowych pracować mogą jedynie sklepy spożywcze, apteki, pralnie, drogerie. W kościołach odbywać mogą się msze, które gromadzą nie więcej niż 50 osób.W mijającym tygodniu zawieszono zajęcia w szkołach, wprowadzono kontrolę sanitarną na granicach.Najnowsze statystyki resortu zdrowia mówią o 123 przypadkach chorych na COVID-19 w kraju oraz trzech ofiarach śmiertelnych. Pierwszy przypadek zarażenia patogenem potwierdzony został 11 dni temu u pacjenta, który trafił do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze.Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca ogłosiła stan pandemii na świecie.