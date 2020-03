LOTdoDomu: jeszcze dziś kolejne rejsy. Zaplanowano także niektóre loty na poniedziałek

Cztery samoloty wyruszą w niedzielę wieczorem po Polaków chcących wrócić do kraju. Połączenia realizowane będą w związku z zagrożeniem koronawirusem. Maszyny na potrzeby podróżnych wystawią Polskie Linie Lotnicze LOT. Pierwszy kurs w ramach akcji „Lot do domu” zrealizowano wczesnym popołudniem z Londynu.

