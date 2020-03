Włochy: Rekordowy wzrost liczby zakażeń. Prawie 2 tys. zmarłych

O 368, z 1441 do 1809, wzrosła w ciągu doby we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem – poinformowano w niedzielę na konferencji prasowej w Rzymie. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 20 tys. osób. Od soboty liczba ta wzrosła o 2853.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Liczba wyleczonych od początku kryzysu wynosi 2335, to wzrost o 369 w ciągu jednego dnia – poinformował szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz Angelo Borrelli na codziennej konferencji prasowej.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa we Włoszech przekroczyła 27 tysięcy. Pierwsze przypadki zgonów zanotowano na Sardynii w Kalabrii.



W ciągu doby w całym kraju zmarło 368 zakażonych osób. To smutny rekord, znacząco przekraczający skalę nie tylko na tle reszty Europy, ale i... Chin.

Most coronavirus deaths reported in a day:



Italy: 368

China: 254 https://t.co/yGGj3pS1nj — Norbert Elekes (@NorbertElekes) March 15, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W Lombardii, gdzie kryzys jest najpoważniejszy, zmarły od soboty 252 osoby. Zanotowano w tym regionie łącznie 1218 zgonów.Dotychczas przeprowadzono 124 tys. testów na obecność koronawirusa, z czego 85 tys. w regionach najbardziej dotkniętych szerzeniem się wirusa, czyli w Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Emilii-Romanii.– Jedynym sposobem zatrzymania ekspansji wirusa jest skrupulatne i rygorystyczne przestrzeganie zaleceń władz – podkreślił szef krajowego Instytutu Zdrowia, Silvio Brusaferro.