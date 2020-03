Ministerstwo Zdrowia: Bilans zakażonych SARS-CoV-2 to już 123 osoby

Pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych potwierdzono cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, dotyczą one dwóch osób z województwa śląskiego (mieszkańców Bytomia i Zawiercia), a także po jednej z Łodzi (woj. łódzkie) i Biłgoraja (woj. lubelskie). Resort podaje, że wszyscy nowo zdiagnozowani pacjenci są w dobrym stanie. Bilans osób zakażonych SARS-CoV-2 w naszym kraju to już 123 osoby, dotąd trzech chorych zmarło.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak wynika z informacji resortu zdrowia przekazanych w niedzielę w godzinach popołudniowych, w naszym kraju jest obecnie 768 hospitalizowanych pacjentów. Z kolei liczba osób poddanych kwarantannie to 7 535, zaś objętych nadzorem epidemiologicznym – 25 816.



O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem MZ poinformowało 4 marca. Pierwszy zgon odnotowano 12 marca, zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna, a 14 marca 66-letni mężczyzna hospitalizowany w Lublinie. Szef GIS Jarosław Pinkas informował w sobotę, że jest 13 ozdrowieńców; tym terminem medycznym określa się osoby, u których ustąpiły objawy choroby zakaźnej.



Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

Wszyscy pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 123/3 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 15, 2020

#wieszwiecej Polub nas