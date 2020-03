Prezydent: Pamiętajmy o starszych i samotnych, także o modlitwie. Polacy zostali w domu, na ulicach pustki

Prezydent Andrzej Duda prosi, by w związku z zaleceniem ograniczenia wychodzenia z domu spowodowanym koronawirusem pamiętać o seniorach i osobach samotnych. Apel w tej sprawie prezydent zamieścił na swoim profilu na Twitterze.

Prezydent wskazał, żeby z seniorami kontaktować się telefonicznie. Poprosił także o modlitwę „w intencji Ojczyzny, walczących z zagrożeniem, chorych i słabych”.

Wszystkich, którzy w tym trudnym czasie nie opuszczają swoich domów odpowiedzialnie odpowiadając na apel #zostańwdomu, proszę o pamięć o starszych i samotnych (telefon!). Wierzących proszę dodatkowo o modlitwę w intencji Ojczyzny, walczących z zagrożeniem, chorych i słabych. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 15, 2020

źródło: Twitter, PAP

Akcja #zostańwdomu polega na dobrowolnym ograniczeniu wychodzenia z domu i kontaktu z innymi po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Polacy gremialnie odpowiedzieli na ten apel. Na ulicach polskich miast mimo pięknej pogody można było spotkać dzisiejszej niedzieli bardzo niewielu spacerowiczów.W Polsce wykryto dotąd 119 przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy osoby zmarły. Trzynaście lekarze zakwalifikowali jako ozdrowieńców, czyli osoby, u których ustąpiły objawy zakażenia. Ponieważ okres inkubacji wirusa wynosi od kilku do kilkunastu dni, wciąż mogą być wykrywane przypadki zakażeń do których doszło jeszcze przed wprowadzeniem środków ostrożności i zainicjowaniem akcji #zostańwdomu.