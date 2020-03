Po krytyce ekspertów Kidawa-Błońska zmienia zdanie ws. testów na koronawirusa

„Apeluję do rządu o uruchomienie programu powszechnego dostępu do testów na koronawirusa” – mówiła trzy dni temu kandydatka KO na prezydenta. Po fali krytyki ekspertów, którzy zwrócili uwagę na to, jak niebezpieczne są takie pomysły, a ich realizacja – groźna dla wydolności całego systemu, Małgorzata Kidawa-Błońska zmieniła zdanie. W nowym spocie mówi już o testach „dla osób w grupie wysokiego ryzyka”.

W czwartek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w mediach społecznościowych apelowała do rządu o „uruchomienie programu powszechnego dostępu do testów na koronawirusa”. Jak wskazywała, wiedza o swoim stanie zdrowia jest „obywatelskim prawem”, a Polacy – jej zdaniem – chcą mieć pewność, że nie są zarażeni i nie stanowią zagrożenia dla innych.



Słowa posłanki PO spotkały się z krytyką ekspertów, którzy – jak choćby wirusolog prof. Włodzimierz Gut – podkreślali, że badanie każdego Polaka oznacza „38 milionów testów co pięć dni”. – Dlaczego co pięć dni? Ponieważ tyle trwa okres wylęgania. Mogę od razu wpisać, że jak ktoś jest zdrowy, to ma wynik ujemny, ale za pięć dni on może być dodatni – mówił w radiowym wywiadzie wirusolog prof. Włodzimierz Gut.



Z kolei dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, na antenie TVP Info nazwał apel Kidawy-Błońskiej „czystym populizmem”. – Test to jest badanie dodatkowe, które się robi tylko ze wskazań lekarskich. Mówienie, że 38 mln osób powinno wykonać testy jest czystym populizmem zdrowotnym – powiedzial ekspert.



„Apel” kandydatki KO na prezydenta spotkał się także z reakcją polityków Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Przemysław Czarnek podkreślił, że w naszym kraju dostęp do testów na koronawirusa jest powszechny. Pytał przy tym, czy posłance PO chodzi o „szturm 37 milionów zdrowych ludzi na szpitale”.

Pragnę Panią poinformować, że w Polsce JEST powszechny dostęp do testów na koronawirusa. Każdy, kto ma objawy jest badany. O co Pani chodzi zatem? O szturm 37 mln zdrowych ludzi na szpitale?!!! ... Tylko odpowiedzialny Prezydent #andrzejduda2020 https://t.co/EO7ztZtbyO — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) March 13, 2020

Małgorzata Kidawa-Błońska najwyraźniej wsłuchała się w głos ekspertów.

W niedzielę na kampanijnym koncie kandydatki na Twitterze pojawił się spot, na którym Kidawa-Błońska ponownie odnosi się do pandemii wirusa z Chin, która – jak zaznacza w podpisie nagrania – „zmieniła życie każdego z nas z dnia na dzień”.



W swoim wystąpieniu posłanka KO podkreśliła, że zdaniem lekarzy testy są potrzebne dla osób w grupie wysokiego ryzyka. Niezbędny jest także – kontynuowała – sprzęt medyczny i sprzęt ochronny dla zapewnienia lepszego funkcjonowania szpitali. – Słuchajmy się ich (lekarzy – red.) i dbajmy o nich, bo od nich zależy nasze bezpieczeństwo – zaapelowała wicemarszałek Sejmu.



– Łącze się w bólu z rodzinami ofiar, solidaryzuję z chorymi i ich najbliższymi. Musimy jako Polacy pokazać, że w tych trudnych chwilach potrafimy zachować się rozsądnie i odpowiedzialnie. Kwarantanna i izolacja jest niezbędna. Posłuchajmy lekarzy, bo oni wiedzą najlepiej, co jest nam potrzebne – zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Pandemia #koronawirus zmieniła życie każdego z nas z dnia na dzień. Pokonamy ją tylko razem i tylko odpowiedzialnie!#Kidawa2020#PrawdziwaPrezydent pic.twitter.com/EH6wGw4yw0 — #KIDAWA2020 (@kidawa2020) March 15, 2020

źródło: Twitter, portal tvp.info

Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 119 przypadków koronawirusa, trzy z tych osób zmarły. Jak poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 768 osób, 7535 objętych jest kwarantanną, a 25 816 – nadzorem epidemiologicznym.