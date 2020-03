Włoski eurodeputowany: Powinniśmy brać przykład z rządu w Polsce, który broni dumy narodowej i interesów narodowych

Polska ma rząd, który broni dumy narodowej i interesów narodowych. Powinniśmy brać przykład z rządu w Polsce. Nauczyć się z powrotem, jak być rządem, który broni słusznych interesów własnego narodu – powiedział na antenie TVP Info eurodeputowany Mario Borghezio z Ligi Północnej. Ta włoska partia uzyskała w niedawnych wyborach w Italii najlepszy wynik wśród koalicjantów prawicowego bloku składającego się oprócz Ligi z partii Forza Italia Berlusconiego i partii Fratelli d'Italia.

Borghezio odniósł się do kwestii możliwości pomocy ze strony Włoch w razie zagrożenia ewentualnymi unijnymi sankcjami przeciw Polsce. Podkreślając, że również władze jego kraju powinny „nauczyć się z powrotem, jak być rządem, który broni słusznych interesów własnego narodu współpracując w pełnej solidarności z innymi narodami Europy” zwrócił uwagę, że to sama Unia musi się zmienić.



– Chcemy Europy narodów, a nie Europy anonimowego wysokiego finansowania, którą reprezentuje Unia Europejska. Myślę, że instytucje europejskie będą musiały przyznać się do błędu, bo rację ma zawsze elektorat. Najlepszym sędzią wszystkich polityk są narody. W wielu krajach, począwszy od Grupy Wyszehradzkiej ludzie mają bardzo stanowcze zdanie w tej sprawie – oceniał



– Nie chcą podlegać globalnym firmom UE, które bardzo dobrze dbają o interesy finansowe wysokich i anonimowych organów bankowych, ale bardzo źle dbają o rzeczywiste interesy gospodarcze producentów, rolników, drobnych rzemieślników, handlowców czy pracowników – dodał Borghezio.

źródło: TVP Info

Jego zdaniem zmienić się musi między innymi polityka wobec masowej imigracji.Nasz kraj nie może dłużej akceptować tej inwazji. W czasie kampanii doszło do wyborczej doszło do przerażających epizodów, jak morderstwo na młodej dziewczynie, która została uprowadzona, torturowana i pokrojona na kawałki. To jest właśnie skutek niekontrolowanej imigracji, którą chcemy wyeliminować wraz z mafijną przestępczością zorganizowaną, przed którą chcemy chronić również inne państwa europejskie – zapewnił eurodeputowany Ligi Północnej.